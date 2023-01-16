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WSJ：迷因股天王柯恩入股阿里巴巴 還說服擴大買回股票

編譯劉忠勇／綜合外電
有迷因股天王之譽的知名投資人柯恩。（取材自個人推特）
有迷因股天王之譽的知名投資人柯恩。（取材自個人推特）

華爾街日報引述知情人士報導，有迷因股天王之譽的知名投資人柯恩（Ryan Cohen）已持有價值數千萬美元的阿里巴巴股票，並成功說服這家中國電商擴大實施庫藏股計畫。

知情人士透露，近幾年掀起GME（GameStop）在內迷因股跟風熱潮的柯恩，在去年下半年建立阿里巴巴的持股。儘管比起阿里巴巴將近3,000億美元的市值，柯恩持股顯得微不足道，但柯恩在散戶投資人中擁有呼風喚雨的本事，如此投資動向不容小覷。

柯恩個人淨值逾25億美元，個人持有蘋果（Apple）、富國銀行（Wells Fargo）和花旗集團股票。據報導，柯恩曾聯繫阿里巴巴董事會，表達他認為阿里巴巴股票被嚴重低估的看法。他相信，阿里巴巴未來5年可以締造營收兩位數和自由現金流量近20%的成長。

阿里巴巴目前股價已自去年10月所創的多年谷底翻漲67%，上周五ADR收在117.01美元，但仍遠低於2000年末在疫情爆發初期所創下的300美元高峰。

後來因為中國反覆受到新冠肺炎疫情影響，加上官方普遍打壓科技業，還導致阿里巴巴關係企業螞蟻取消在上海和香港IPO，阿里巴巴股價也深受打擊。

報導說，柯恩聯繫過後，阿里巴巴去年11月宣布董事會同意將買回股票的規模擴大150億美元至400億美元，實施日期也延長至2025年3月。阿里巴巴也表示 ，按原有的庫藏股計畫，阿里巴巴已買回大約180億美元股票。

柯恩仍向阿里巴巴主張，買回股票規模還可以擴大200億美元至600億美元。

柯恩持有蘋果股票價值逾8億美元。據報導，柯恩也向阿里巴巴表示，蘋果2012年以來已買回數千億美元的股票，阿里巴巴可以做為借鏡。

柯恩靠創立寵物用品電商Chewy致富，近幾個月來即公開看好中國經濟。他去年6月推特說，「我對中國深深著迷。」他最近還發表一本童書講他父親去中國出差的故事。

股票 投資 蘋果

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