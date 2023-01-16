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中國房貸利率4.26%探新低 近30城首套利率降至4％以下

記者葉文義／綜合報導
去年12月中國全國新發放個人住房貸款利率平均為4.26％，是自2008年有統計以來的歷史最低水準。（中新社）
去年12月中國全國新發放個人住房貸款利率平均為4.26％，是自2008年有統計以來的歷史最低水準。（中新社）

中國人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾表示，根據人行掌握的數據顯示，去（2022）年12月中國全國新發放個人住房貸款利率平均為4.26％，相比2021年12月下降1.37個百分點，這也是自2008年有統計以來的歷史最低水準。

為刺激房市需求，2022年5月人行就放寬房貸利率下限為「LPR減20個基點」。2022年9月則在「關於階段性調整差別化住房信貸政策的通知」中提出，對於2022年6至8月新建商品住宅銷售價格按月、按年均連續下降的城市可突破「LPR減20個基點」的下限，但該政策有效期為2022年12月底。

據中指研究院監測數據，截至2022年12月30日，中國有近30城將首套房貸利率降至4％以下，部分城市貸款利率降至歷史低位。

今年1月，人行、銀保監會針對首套住房貸款利率政策發布最新動態調整機制，對新建商品住宅銷售價格按月及按年連續三個月均下降的城市，可階段性維持、下調或取消當地首套住房貸款利率政策下限。據統計，至少有38城可放寬首套房貸利率下限。

植信投資首席經濟學家兼研究院院長連平認為，住房金融政策總體上將進一步回暖，房貸利率有望保持在歷史低位；房企開發貸及非銀融資指標則有望邊際改善。

鄒瀾指出，建立首套住房貸款利率政策動態調整機制後，新發放首套房貸利率政策能夠實現「因城施策」原則下的雙向動態靈活調整，既能有效支持房地產市場面臨較大困難的城市政府，用足用好政策工具箱，也可以引導房價出現趨勢性上漲的城市政府及時退出，促進當地房地產市場平穩健康發展。

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