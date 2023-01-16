華為發股利625億「超預期」創辦人任正非5.25億入袋

華為2022年度股利案曝光，預計每股配發人民幣1.61元（約0.24美元）。（中新社）

華為 2022年度股利案曝光，華為內部論壇「心聲社區」有員工貼出華為2022年度股利方案，華為工會虛擬受限股份預計每股配發人民幣1.61元（約0.24美元），優於前年的1.58元（約0.23美元），外界推估華為此次將分配股利總額上看人民幣625億元（約93.24億美元），相當於每位持股員工平均可分得人民幣47.5萬元（約7.08萬美元）。

據了解，華為投資控股是100%由員工持有的民營企業，其中，創辦人任正非 持股將近1%擁有絕對決策權，華為工會持股99%，但沒有投票決策權，故稱為虛擬受限股份，且只有一定年資的員工才能認股，一旦員工離職就失去虛擬股份，目前虛擬股價約每股人民幣7.85元計算，現金殖利率高達20.5%。

對於華為在美國封殺下的艱難轉型期給出這份股利方案，多位華為員工直呼「超預期」。

過往資料顯示，華為2021年向股東分配股利人民幣614億元，外界推估，2022年華為向股東分配股利上看人民幣625億元。以去年底員工持股計畫參與人數為13萬1507人計算，每位持股員工平均可分得人民幣47.5萬元。

大方配發股利的背後，是華為業績的止穩。華為輪值董事長徐直軍在2023 年新年致辭中指出，2022年華為銷售收入人民幣6369億元（約950.18億美元），扭轉此前營收下滑態勢，較2021年6368億元人民幣略微成長，主因華為在資通訊（ICT）基礎設施業務保持穩定增長，終端業務下行趨勢放緩，數位能源和華為雲業務快速增長，智慧汽車部件競爭力和用戶體驗顯著提升。

徐直軍表示，2023年是華為在制裁常態化下正常營運的第一年，也是關鍵之年，2023年必將是不平凡的一年，全體華為員工將奮勇前進，衝破一切艱難險阻，有品質地活下來。

截至2021年12月31日，任正非的總出資相當於華為總股本的比率約0.84%。以此推算，任正非將獲配發去年度股利約人民幣5.25億元（約7832.4萬美元）。

由於華為不上市，因此員工透過持有內部虛擬股份獲得的股利，也是華為高階主管和員工收入的重要部分，目前華為員工薪酬主要包括三部分，包括工資、獎金和股利。這也是為何華為員工平均薪資遠高於其他中企。