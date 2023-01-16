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鴻海：海外布局今年開花結果 業務更多元

記者蕭君暉／綜合報導
鴻海董事長劉揚偉指出，今年持續有新客戶加入，海外布局將陸續開花結果，挹注營運。（圖：鴻海提供）
鴻海董事長劉揚偉指出，今年持續有新客戶加入，海外布局將陸續開花結果，挹注營運。（圖：鴻海提供）

鴻海15日舉行年終線上嘉年華，鴻海董事長劉揚偉15日表示，集團在中國大陸、美洲與東南亞地區持續擴充規模，今年持續有新客戶加入，業務更多元、更忙碌，海外布局將陸續開花結果，挹注營運。

劉揚偉致詞時，釋出以上訊息。今年鴻海線上嘉年華連線台灣、大陸、越南、墨西哥、印度等全球各地員工共襄盛舉，一同進行各地區的表演節目及拜年。

今年鴻海線上嘉年華總彩金超過去年，現金最大獎台幣100萬元共抽出20位，更加碼台幣500萬現金獎兩位，去年鴻海科技日推出的MODEL B跨界休旅電動車，今年提供10輛抽獎。

鴻海去年合併營收首度跨越6兆元關卡、達到台幣6.62兆元，年增10.5%，續創新高，劉揚偉強調，集團過去一年來在全球各地開疆闢土，在現有資通訊（ICT）基礎上，提出營運本地化（BOL）與CDMS（委託設計製造服務）全新營運模式，獲得合作夥伴歡迎。

劉揚偉說，過去一年艱辛挑戰真的很不容易。面臨疫情、區域衝突、零組件短缺、這些不利因素籠罩下，鴻海仍能持續做大、做好、做穩，再次用成績單讓客戶、夥伴、投資人相信鴻海，「我們在變動中，繼續創造歷史。」

展望2023年，劉揚偉指出，鴻海全球布局將陸續開花結果，此外，在3+3（電動車、數位健康、機器人三大產業，以及人工智慧、半導體、新世代通訊等三大核心技術）新領域，將有更多新客戶加入，業務會更多元、更忙碌。

法人表示，今年鴻海在ICT全球布局包括深耕印度市場，以及越南成為鴻海僅次於大陸的第二大生產基地，隨著蘋果提升大陸以外地區製造產能，鴻海全球布局將迎來蘋果更多訂單，包括iPhone、iPad、MacBook、Apple Watch與AirPods等。

電動車方面，鴻海已在台灣、美國、泰國、印尼與沙烏地阿拉伯等國家建立電動車相關生產基地，今年可望陸續開花結果。

劉揚偉說，他過去三年不斷強調「One Foxconn」，經過這一段時間的考驗，全體員工展現One Foxconn、團結一致的精神，鴻海富士康就是一個家庭（Foxconn Family），去年創新高的營收，就是全體員工Foxconn Family努力達成的結果。

面對挑戰，他指出，鴻海員工展現的決心與執行力，讓我們逢凶化吉，化危機為轉機，這種處理危機的能力，贏得現有客戶的肯定。

鴻海 電動車 營收

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