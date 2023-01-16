新疆進出口總額 破2400億創新高 對中亞增長逾6成
2022年，新疆外貿進出口總額突破人民幣2400億元（約358.06億美元），創歷史新高，其中對中亞五國進出口人民幣1669億元（約249億美元），增長逾六成。
中新社報導，新疆維吾爾自治區十四屆人大一次會議14日召開，自治區主席艾爾肯．吐尼亞孜在政府工作報告公布上述數據。
上述政府工作報告指出，2022年，新疆著力培育開放合作新優勢。喀什和霍爾果斯經濟開發區固定資產投資、進出口貿易額、招商引資到位資金分別增長25%、220%、75%和26.5%、22%、36%。喀什地區、阿拉山口市、伊犁州獲批設立跨境電商綜合試驗區，跨境電商貿易額增長300%。13個陸路口岸恢復貨運通關，口岸過貨效能顯著提升。新疆引進區外到位資金人民幣7234.8億元，增長三成以上。僅第七屆中國—亞歐博覽會，新疆簽約項目448個，簽約總額人民幣1.17兆元，創歷屆之最。
過去五年，新疆加快絲綢之路經濟帶核心區建設，推進高水平對外開放。烏魯木齊國際陸港區建設加快推進，喀什、霍爾果斯經濟開發區改革發展步入快車道，塔城重點開發開放試驗區獲批並全面加快建設。中歐（中亞）班列貨運通道能力穩步提升，年均增長兩成以上。
該政府工作報告指出，2023年預期新疆外貿進出口總額增長10%左右。
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