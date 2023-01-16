我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歡笑變尖叫…尼泊爾墜機乘客「死亡直播」拍下墜毀瞬間

美加日韓民眾 登機前48小時核酸陰性方可赴中

新疆進出口總額 破2400億創新高 對中亞增長逾6成

財經新聞組／綜合報導

2022年，新疆外貿進出口總額突破人民幣2400億元（約358.06億美元），創歷史新高，其中對中亞五國進出口人民幣1669億元（約249億美元），增長逾六成。

中新社報導，新疆維吾爾自治區十四屆人大一次會議14日召開，自治區主席艾爾肯．吐尼亞孜在政府工作報告公布上述數據。

上述政府工作報告指出，2022年，新疆著力培育開放合作新優勢。喀什和霍爾果斯經濟開發區固定資產投資、進出口貿易額、招商引資到位資金分別增長25%、220%、75%和26.5%、22%、36%。喀什地區、阿拉山口市、伊犁州獲批設立跨境電商綜合試驗區，跨境電商貿易額增長300%。13個陸路口岸恢復貨運通關，口岸過貨效能顯著提升。新疆引進區外到位資金人民幣7234.8億元，增長三成以上。僅第七屆中國—亞歐博覽會，新疆簽約項目448個，簽約總額人民幣1.17兆元，創歷屆之最。

過去五年，新疆加快絲綢之路經濟帶核心區建設，推進高水平對外開放。烏魯木齊國際陸港區建設加快推進，喀什、霍爾果斯經濟開發區改革發展步入快車道，塔城重點開發開放試驗區獲批並全面加快建設。中歐（中亞）班列貨運通道能力穩步提升，年均增長兩成以上。

該政府工作報告指出，2023年預期新疆外貿進出口總額增長10%左右。

新疆 電商 投資

上一則

香港財政司長：全力招商吸才 擴大發展容量

下一則

鴻海：海外布局今年開花結果 業務更多元

延伸閱讀

彭博：北京幕後抓捕 人權網稱餘100名抗議清零人士被拘

彭博：北京幕後抓捕 人權網稱餘100名抗議清零人士被拘
劉德華、周潤發 變「新疆警察」？ 反華組織發布名單惹群嘲

劉德華、周潤發 變「新疆警察」？ 反華組織發布名單惹群嘲
中內外貿一體化 北京、上海、廣東、新疆9省市先行 有利台商

中內外貿一體化 北京、上海、廣東、新疆9省市先行 有利台商
中國陸路口岸重開 他凌晨4時就排隊、他一路跑回國

中國陸路口岸重開 他凌晨4時就排隊、他一路跑回國

熱門新聞

高盛日前決定裁撤旗下多達3200名員工。圖為1月11日高盛位於華爾街的總部辦公室。（路透）

高盛裁3200人過程曝光：30分鐘內打包、門禁卡即刻停用

2023-01-14 20:18
繳稅會影響退休生活品質，有時卻常被忽略。取自pexels

注意這些「意外之稅」 可能影響退休生活品質

2023-01-11 09:53
特斯拉近日來股價走勢強彈，分析師認為主要反映技術面因素。（路透）

從黑熊翻身變紅牛 特斯拉股價逆轉勝有原因

2023-01-10 05:43
特斯拉股價連連下跌之際，馬斯克接下推特忙得焦頭爛額。個人資產直直墜。(路透)

馬斯克身價損失破金氏紀錄 慘的是…可能永別「世界首富」

2023-01-12 19:42
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

美國通膨大逆轉 克魯曼：輪到悲觀者難自圓其說

2023-01-14 14:16
微軟（Microsoft）將調整休假規定，實施無上限休假制度。(路透)

微軟宣布讓員工休假無上限 人資長：很自然的下一步

2023-01-11 19:52

超人氣

更多 >
德州21歲男砍下新婚妻頭顱丟浴室 還叫父母來看

德州21歲男砍下新婚妻頭顱丟浴室 還叫父母來看
尼泊爾空難警方證實至少68死 傳有生還者

尼泊爾空難警方證實至少68死 傳有生還者
律師、華爾街主管…芬太尼混古柯鹼 紐約菁英接連喪命

律師、華爾街主管…芬太尼混古柯鹼 紐約菁英接連喪命
德州28歲亞裔教師遭男友槍殺 約會軟體認識 交往才一周

德州28歲亞裔教師遭男友槍殺 約會軟體認識 交往才一周
年薪中位數12萬730元 軟體開發員登最佳工作榜首

年薪中位數12萬730元 軟體開發員登最佳工作榜首