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螞蟻集團企業整改基本完成 重啟上市近了？

記者戴瑞芬／綜合報導
阿里巴巴集團創始人馬雲已退出螞蟻集團實控人。（取材自西鯨觀察）
阿里巴巴集團創始人馬雲已退出螞蟻集團實控人。（取材自西鯨觀察）

螞蟻集團在2020年11月美股上市前夕被叫停，中國人民銀行隨即啟動金融安全監管，要求阿里、騰訊、京東等大型平台企業整改。金融整改歷經兩年多，中國人民銀行金融市場司13日證實，包括螞蟻集團等14家大型平台企業整改已基本完成。

螞蟻集團整改終於大功告成，引發市場關注的焦點則在為重啟IPO做準備。

螞蟻集團歷時兩年多完成完成系列整改，包括關閉相互寶、支付寶與網商銀行進行切割、成立螞蟻消費金融大舉增資、此外，螞蟻集團在人事方面也在調整，包括上周馬雲退出螞蟻集團實控人、引入國資入股、並將獨立董事展比提升至50%等，市場解讀，這是為螞蟻集團重啟IPO釋出信號。

人行今日舉行新聞發布會，人行金融市場司副司長馬賤陽回應螞蟻集團整改進度，證實「金融管理部門指導督促螞蟻集團等14家大型平台企業的一些突出問題扎實開展整改，目前已基本完成整改。」他還表示，平台企業金融業務的常態化監管架構也已初步形成。

人行金融管理部門將從三個方面監管平台經濟發展，包括加快剩余少數問題的整改，，提升常態化監管水平，研究制定促進平台經濟健康發展的金融支持措施。

人行證實，螞蟻集團等14家大型平台企業整改已基本完成。（取材自西鯨觀察）
人行證實，螞蟻集團等14家大型平台企業整改已基本完成。（取材自西鯨觀察）

螞蟻集團 馬雲 支付寶

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