2022胡潤中國500強 台積被列第一 騰訊被擠下居次 阿里排第三

台積電被列入2022年胡潤中國500強民企的榜首。（美聯社）

中國大陸企業調查單位胡潤研究院13日發布「2022 胡潤中國500強」，列出了中國500強非國有企業，按照企業市值或估值進行排名。其中，台積電 以人民幣2.8兆元（約4167億美元）取代騰訊成為大陸價值最高民營企業；原本居冠的騰訊價值下跌1.4兆元（約2083億美元），以人民幣2.5兆元（約3721億美元）退居第二。不過，今年榜單再度因台積電被納入大陸企業計算而引發爭議。

從地區來看，胡潤報告稱，今年廣東以81家保持第一，台灣以63家升至第二。值得注意的是，如果梳理近年中國500強榜單可發現，胡潤中國500強的名單自2020年開始納入台灣企業，此前2019年榜單中並未列入台企。所以台積電、聯發科在2020年開始出現在榜單之中。這引發兩岸輿論界熱議，大陸網友認為台積電的技術與市場並未被中方所擁有，因此入榜略顯尷尬；而台灣輿論則認為，台企因大陸官方政治正確「被強行」納入榜單。

據了解，「2022胡潤中國500 強」上榜門檻比上一年下降人民幣40億元（約5.9億美元），即13%，至人民幣280億元（約41.6億美元）。500強企業總價值比上一年下降人民幣15兆元（約2.2兆美元），即 23%，至人民幣51兆元（約7.5兆美元）。平均價值比上一年下降人民幣280億元，至人民幣1020億元（約151.8億美元）。而從價值下降的數額來看，過去一年下降最多的是騰訊控股、阿里巴巴、台積電和字節跳動。

其中，阿里巴巴價值下跌近人民幣1兆元（約1488億美元），以人民幣1.5兆元（約2232億美元）保持第三。大陸車企比亞迪則新進前十，以人民幣7780億元（約1158億美元）的價值位列第九。京東集團則退出前十，排在第12 位。

從行業分布來看，工業產品快速上升，成為500強企業的第三大行業。醫療健康和能源仍然是500強企業數量最多的前兩大行業。從價值來看，傳媒娛樂、零售和能源行業的企業總價值最高。胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤指出，從新上榜企業和落榜企業可以看出中國經濟走向的新變化。新上榜企業最多的行業是半導體、醫藥和電子元件，落榜企業最多的行業是生物醫藥、醫藥零售和房地產 。