債務增速高於GDP 中國地方財政堪憂

有報告指出，目前大陸各地對土地財政依賴度依然處於高位，不利於財政收入穩定。圖為河南鄭州房地產樓盤。（新華社）

中國經濟情況備受矚目，地方債的發展是否會引爆危機，則又與經濟密切相關。有中國學者指出，2022年中國多省的債務增速快於GDP以及財政收入增速，償債負擔加大，可持續指數 將繼續下降。

據第一財經報導，中國人民大學財稅研究所副所長馬光榮指出，目前債務可持續性沒有公認的紅線。但中國國務院曾發文明確，專項債付息支出占政府性基金預算支出超過10%，需要啟動財政整頓，主要是進行支出壓縮。「目前，部分省份已逼近這一比例，是否將依規進行財政整頓，值得關注」。

此前人民大學財稅研究所發布「中國各地區財政發展指數報告2022」，內容提到「地方財政收入穩健指數」從2020年疫情 暴發之後，受經濟下行、當年地方財政收入下滑影響，這一指標出現下滑。2021年隨著經濟恢復性增長，各省份人均實際財政收入增長至0.72萬元人民幣（約1066美元）。

而近年來中國財政收支矛盾加大，為穩經濟急需擴大政府有效投資 ，這筆資金主要來自舉債。公開資料顯示，近些年地方政府債券發行規模不斷擴大，尤其是疫情之後新增專項債券發行規模站上3兆元人民幣（約4444億美元）台階，2022年首次超過4兆元人民幣（約5926億美元），這也導致地方政府債務餘額快速攀升。

馬光榮預計2022年各省份財政發展總指數比2021年有所下降，主要是經濟受疫情衝擊較大，地方財政收支矛盾進一步加大。他也認為，2023年為支持穩增長，政府投資性支出預料會維持高位，財政對投資性支出的支持，主要將依靠地方專項債等。

此外，上述報告提及，目前中國各地對土地財政依賴度依然處於高位，不利於財政收入穩定。地方政府應加強對土地市場的管理，合理規劃土地出讓數額，也應當避免土地市場波動影響地方政府收入，防止地方政府通過非稅收入等其他手段去擴張財政收入，反而導致地方收入結構惡化。

根據第三方房地產機構克而瑞統計的資料顯示，2022年全中國土地市場成交建築面積為14.44億平方米，成交金額4.73兆元人民幣（約7007億美元），較2021年同期分別下降了37%、31%，土地出讓金從高峰的8.7兆元人民幣（約1.2兆美元）下降了約3兆元規模。