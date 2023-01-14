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外資挺台積 目標價台幣746元 看好利空逐步消化 建議逢低布局

記者黃力、簡國帆／綜合報導
台股示意圖。（本報資料照片）
台股示意圖。（本報資料照片）

台積電法說會確立下半年復甦態勢，與市場預期一致，外資券商皆給予「買進」或「優於大盤」評等，目標價介於新台幣550～746元（約18～24美元），並指出庫存風險、景氣循環等利空將逐步消化，投資人可趁台積電遇修正時建立部位。

由於智慧手機、個人電腦等消費終端市場疲弱，台積電上半年7奈米及6奈米產能利用率低於預期，上半年營收下滑，不過台積電也釋出營收可望在下半年回升、全年營收也將較前年微幅成長等正面訊息。

外資券商法說會後皆給予「買進」或「優於大盤」評等，多指出台積電確認下半年復甦論調可望消除市場對景氣下行疑慮。麥格理給予目標價新台幣746元最高，野村、摩根士丹利皆給予新台幣700元（約23美元），大和、摩根大通、瑞銀給予新台幣630~690元（約20～22美元），花旗、滙豐、高盛、瑞信、里昂給予新台幣550~580元（約18～19美元）不等。

摩根大通表示，2023年營運風險大幅降低，市場會把目光轉向2024年，預期2024年營收將在3奈米量產和7奈米庫存下降等情況下大幅彈升。

野村指出，庫存利空多反映在上半年財測中，受總體經濟影響的終端需求仍是主要風險，目前來看，台積電營運數據表現與過往產業景氣下行循環時相符，今年首季逢低是布局良機。

瑞信分析，台積電對費城半導體指數折價過多，顯示評價面偏低，預期台積電在技術領先、價格優勢和先進製程市占提升等條件不變下，將獲市場資金青睞。

彭博資訊分析師指出，台積電的預估上半年銷售將下滑高個位數百分比，比市場預期還大，暗示全球晶片庫存去化腳步比預期還慢，特別是個人電腦（PC）和智慧手機供應鏈，全球晶片需求復甦減慢，可能抑制下半年的需求回升力道，但台積電仍能率先擺脫晶片景氣低谷，營收可望在下半年回升，主因是更高價的3奈米節點製程銷售增加。

分析師認為，由於擴大生產最新的3奈米製程節點晶片、部分製程的稼動率維持較低水準、其他擴張海外產能的支出，台積電短期利潤將遭遇成本壓力，但該公司在技術的領先地位，將支撐其在智慧手機、伺服器、PC晶片製造市場的霸主地位，確保毛利率維持高於54%。

台積電 營收 晶片

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