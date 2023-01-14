阿里騰訊子公司黃金股 中官方認購取得決策特殊權利 加強監管

阿里巴巴集團。（新華社）

中國政府正著手認購阿里巴巴和騰訊旗下子公司的「黃金股」（golden share），顯示出當局正採取行動，以加強對該行業的控制。

英國金融時報報導，這些股權通常涉及網路公司主要實體1%的股份，但於集團的商業決策上具有特殊權利，性質類似「黃金股」（golden share）。

在中國，這些股權被稱為「特殊管理股」，自 2015年以來已成為國家用來對私營新聞和內容公司施加影響的常用工具。

兩位知情人士透露，這正是中國網路監管機構，入股阿里巴巴旗下子公司的目的。

根據中國商業紀錄，國家網信辦設立的投資 基金下屬實體，於1月4日收購阿里巴巴一家廣州子公司的1%股權，目的為了加強對阿里旗下的影片平台「優酷」和網路瀏覽器「UC Web」的輿論控制。

而作為交易的一部分，該公司還任命了一名新的董事會成員周默，網信辦正好有一名同名的官員。

另外三名知情人士指出，中國政府正與騰訊討論，收購特殊管理股，將涉及騰訊在中國主要營運子公司之一的股份。

光銀國際投資研究主管林樵基表示，在他看來，這個消息略偏利多，由於近幾年來，兩家公司一直受到整頓的困擾，對於阿里巴巴和騰訊而言，政府持股可能幫助它們獲得在新領域開展業務的許可，並降低監管機構進一步打擊的風險。

中國官員利用各種國有集團收購了這些股份，兩名知情人士表示，在那斯達克 上市的流媒體服務嗶哩嗶哩的高管，正推動上海的一家國有實體入股子公司之一。

去年政府收購了短視頻製造商快手在岸的主要公司1%的股份時，投資方是北京 廣播電視台。