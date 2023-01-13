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中去年貿易總額創高 跨境人民幣年增37%

記者黃雅慧／綜合報導
中國商務部發言人束珏婷。（取材自中國商務部）
中國商務部發言人束珏婷。（取材自中國商務部）

中國優化新冠防控措施，外界關注中國外貿形勢發展。對此，中國商務部發言人束珏婷12日在記者會表示，2022年進出口規模總額預計將再創新高。近年來，跨境人民幣使用規模穩步提升，2022年貨物貿易跨境人民幣結算金額7.92兆元（約1.17兆美元），年增37.3%，直接投資跨境人民幣結算金額6.76兆元，年增16.6%。此外，出口大省接單狀況有所好轉，但外貿穩定度與提高質量任務仍艱鉅。

束珏婷表示，從商務部跟蹤監測的樣本外貿企業情況看，已經出現一些積極信號，特別是出口大省接單情況有所好轉。同時，外貿保穩提質的任務依然十分艱巨。

束珏婷說，商務部在穩外貿上會開展以下幾方面工作：一是穩住外貿訂單。發揮駐外經商機構作用，做好貿易促進工作，包括支持外貿企業赴境外參展、對接洽談。支持中小微企業以多種形式參加境外展會。辦好廣交會等重點展會等；二是穩住外貿主體。會同各地方、各相關部門指導企業用好普惠金融、穩住職位就業等普惠性政策；三是幫助企業解決困難。

此外，束珏婷也提到商務部將全力支持香港澳門發展經濟、改善民生，破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題。包括穩步推進中國大陸、香港、澳門三地共建單一自貿區工作。繼續支持香港、澳門打造共建「一帶一路」功能平台，支持香港盡早加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP），並對外商簽自貿協定，拓展區域經濟合作等。

至於對今年旅遊服務貿易發展看法，束珏婷表示，長期以來，中國是全球最主要的入境旅遊目的地和出境旅遊客源國之一，為國際旅遊業創造了巨大的收益。中方在8日對新冠病毒感染實施「乙類乙管」，優化出入境管理政策措施後，相關平台數據顯示，部分海外熱門旅遊目的地機票成交量顯著上升，海外酒店預訂量大幅增長，與此同時，入境旅遊、探親、商務的需求也在逐步釋放。

商務部 香港 澳門

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