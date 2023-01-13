中疫情物價補貼 發375億人民幣、7.3億人次

中國當局在去年發放物價補貼約人民幣65億元，惠及困難民眾約2億人次。（新華社）

中國國家發改委價格司副司長周伴學12日在北京 透露，2020年以來，中國各地累計發放物價補貼約375億元（人民幣，下同，約55.64億美元），惠及困難民眾7.3億人次；其中2022年發放物價補貼約65億元，惠及困難民眾約2億人次，對緩解物價上漲影響、保障困難民眾基本生活發揮積極作用。

中新社報導，周伴學當天在發改委舉行的記者會上表示，近年來，發改委會同有關部門多次完善價格補貼聯動機制，堅決兜住兜牢民生底線。

在城鄉低保對象、特困人員、領取失業保險 金人員等7類群體基礎上，進一步將領取失業補助金人員和低保邊緣人口階段性納入價格補貼聯動機制保障範圍，目前總共覆蓋困難民眾約6700萬人。部分地區結合當地實際情況，進一步擴大保障範圍。

保障範圍不斷擴大的同時，價格補貼聯動機制啟動條件也持續優化。官方將啟動條件中的居民消費價格指數 （CPI）單月同比漲幅由3.5%階段性降低為3%。

目前，滿足CPI單月同比漲幅達到3%或CPI中食品價格同比漲幅達到6%中的任一條件，即啟動價格補貼聯動機制。部分地區結合當地實際情況，進一步降低啟動條件。

周伴學還表示，補貼標準實現穩步提高。物價補貼發放標準與城鄉低保標準掛鈎，各地根據城鄉低保標準調整和物價上漲情況，及時提高補貼標準。

部分地區結合當地實際情況，發放一次性補貼。物價補貼發放時限則由早期「按月計算、按季發放」縮短至當前「按月計算、當月發放」，在相關物價指數公布當月發放到位，讓困難民眾盡早拿到物價補貼。

資金保障方面，周伴學介紹，目前各地價格補貼聯動機制均明確了物價補貼資金來源。同時，中國的中央財政每年對各地困難民眾救助和撫恤優待工作給予適當支持。通過有力資金保障，能够確保物價補貼足額發放到位。