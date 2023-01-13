疫情衝擊 不確定感加大 中去年居民存款增17.8兆創新高

疫情衝擊導致民眾對未來的不確定感大增，去年中國民眾新增存款因此大增。（美聯社）

中國人行近日公布，2022年全年存款增加26.26兆元（人民幣，下同，約3.88兆美元），年比多增6.59兆元。其中，住戶存款增加17.84兆元，創歷史新高。分析認為，這是由於疫情 衝擊下，居民收入增速下降，且未來不確定性加大，使得民眾預防性儲蓄 意願增強。

中國人民銀行2022年第4季城鎮儲戶問卷調查也顯示，傾向於「更多儲蓄」的居民占比達到61.8%，比去年第3季又提高了3.7個百分點。

上海界面新聞報導，對此，國信證券金融業首席分析師王劍及團隊認為，這主要是受疫情衝擊影響。同時，疫情對消費場景破壞較大、房地產市場景氣低迷，以及資本市場表現欠佳等因素，消費和投資難以開展，也會帶來居民被動儲蓄的增加。

對於存款大增對銀行的影響，王劍及團隊指出，2022年銀行存款實現了較好增長，但由於存款定期化趨勢加劇，給銀行負債成本也帶來較大的壓力，進一步拖累淨息差。

展望未來，光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為，隨著中國國內經濟活動回暖，消費活動和企業投資活動逐步恢復正常，金融市場風險偏好回升，將有助於降低預防性儲蓄；但由於經濟恢復有個過程，儲蓄仍將維持較在高水平。

華西證券的研報則指出，居民對經濟的預期改善需要時間，預防性儲蓄通常存在「慣性」，居民預期的修復在一定程度上會滯後於收入的改善。因此，居民預防性儲蓄或將按「前低後高」的節奏緩慢釋放。

界面新聞指出，過去在歲末年初，中國一些中小銀行會通過上調存款利率 的方式吸引儲戶存款，以實現「開門紅」，但今年部分中小銀行卻是下調存款利率。

例如，烏魯木齊銀行已將活期存款利率由0.3%調整為0.25%；一天、七天通知存款利率由1.04%、1.755%調整為1%、1.65%；定期整存整取二年、三年、五年利率由2.73%、3.5%、3.85%調整為2.7%、3.35%、3.7%。

周茂華指出，部分中小銀行下調存款利率，主要是根據存款市場供需情況，主動管理負債成本，緩解淨息差收窄和盈利壓力。此外，部分銀行適度調整存款利率也有助於降低負債成本，提升盈利能力，為資產端進一步讓利實體經濟拓展空間，但存款利率調整也將一定程度影響客戶的儲蓄、消費行為。