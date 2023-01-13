中新能源車 連8年全球銷量第一 去年市占逾25% 今年拚賣千萬輛

2023年中國新能源汽車銷量預估近1000萬輛，將是全球第一個新能源汽車年銷量進入千萬級的市場。（中新社）

中國汽車 工業協會12日發布2022年中國汽車工業產銷情況顯示，去年汽車產銷總量連續14年穩居全球第一，分別完成2702萬輛和2686萬輛，年增3.4%和2.1%。與前年相比，產量增速持平，但銷量增速下降1.7個百分點。

值得注意的是，2022年全年，新能源汽車產銷分別完成705萬輛和688萬輛，分別年增96.9%和93.4%，市場占有率達到25.6%，高於前年12.1個百分點，在全球市場來看，中國新能源汽車銷量已連續八年位居全球第一。

中國電動汽車百人會 副理事長兼秘書長張永偉表示，若2023 年沒有黑天鵝、灰犀牛等意外的話，中國新能源汽車銷量可保持30%-40%的增速，預估今年可能接近1000萬輛，中國可能是全球第一個新能源汽車年銷量進入千萬級的市場。

中國電動汽車百人會由產官學研代表組成，是中國電動車政策的重要智庫，該會12日記者會宣布，將於3月底在北京舉行論壇，張永偉在會中指出，新能源汽車過去的主戰場是一線城市，現在看來，三、四線城市甚至是農村市場，會成為電動化的巨大拉動力量。

每日經濟新聞報導，中汽協資料顯示，2022年1~11月，中國新能源汽車產銷分別完成625.3萬輛和606.7萬輛，年增都超過一倍，新能源汽車市場占有率達25%，提前完成「新能源汽車將在2025年滲透率達到25%」的目標。

中國電動汽車百人會預估，2023年將有超過100款新能源車型上市，車企對多元化、新興消費需求的回應能力提高，2023年二、三線及以下城市的購車需求將持續釋放，占比有望超過60%，成為中國新能源汽車市場發展的重要支撐。

而對於2023年新能源汽車銷售結構的變化，張永偉認為，結合車型供給和車輛生命周期成本等因素分析，預計今年中高端新能源車型將加速滲透，新能源汽車銷量結構將從「啞鈴型」向「紡錘型」持續優化。

中國電動汽車百人會預估，人民幣15萬~30萬元（約4.44萬美元）車型將成為2023年新能源汽車主力增長市場，占比有望接近50%。其中，自有品牌插電式混合動力汽車的市占率將維持在九成。

中國新能源汽車市場成長另一重要動力是出口，2022年中國新能源汽車出口已連續三年快速成長，公開資料顯示，2022年1~11月，中國汽車企業出口278.5萬輛，其中新能源汽車出口達59.3萬輛，占比21%。意味每出口五輛汽車中就有一輛是新能源汽車。