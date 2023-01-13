台積電去年獲利 首度飛越兆元 每小時賺逾1億元

台積電去年全年獲利，首度超越1兆元台幣大關；圖為台積電董事長劉德音（右）與總裁魏哲家。（本報資料照片）

台積電 12日於線上法說會公布去年第4季財報，單季毛利率 、營益率、稅後純益、每股純益都創單季新高；全年獲利首度超越1兆元（台幣，下同，約329.5億美元）大關、達1.01兆元，換算每天賺進27.6億元，每小時獲利超過1億元，全年度每股純益39.2元，為歷來最佳。

台積電統計，去年第4季毛利率62.2%，季增1.8個百分點，年增9.5個百分點，超越財測高標（61.5%）；營益率52%，季增1.4個百分點，年增10.3個百分點，同樣超越財測高標（51%）；稅後純益2959億元，季增5.4%，年增78%，每股純益11.41元。

針對去年第4季毛利率超標，台積電指出，主要得益於更有利的匯率，同時，公司致力於成本優化，也有助於抵銷產能利用率降低帶來的影響。

台積電說明，5奈米製程出貨占去年第4季晶圓銷售金額32%；7奈米製程出貨占晶圓銷售金額的22%。總體而言，先進製程（包含7奈米及更先進製程）營收 達當季晶圓銷售金額54%。

以技術平台來看，台積電去年第4季高速運算營收占比42%，再度超車智慧手機的38%；物聯網8%、車用電子 6%，消費性電子2%。其中，僅高速運算、車用電子營收較前一季成長，分別都季增10%，動能最強勁。

台積電去年第4季美元計算合併營收約199.3億美元，符合公司財測預期199億美元至207億美元的目標，季減1.5%，但年增26.7%。

台積電財務長暨發言人副總經理黃仁昭表示，儘管台積電領先業界的5奈米製程持續放量，上季營收表現仍受到終端市場需求疲軟以及客戶庫存調整所帶來的影響。

台積電去年合併營收首度跨越2兆元大關、達2.26兆元，年增42.6%，創新高；去年全年毛利率59.6%，年增8個百分點，創年度新高；營益率49.5%，年增8.6個百分點；歸屬母公司淨利約1.01兆元，年增70.4%，每股純益39.2元，較前一年23.01元大幅成長。

台積電統計，去年度美元計價合併營收年增率為33.5%，增幅略低於上修後高標34%至36%區間。

台積電說明，雖然半導體庫存調整削弱2022下半年成長力道，但台積電技術領先及差異化仍支持業績成長。

邁入2023年第1季，黃仁昭表示，因總體經濟情勢依然孱弱，預期終端市場需求持續疲軟及客戶進一步庫存調整，將更加影響台積電業績。