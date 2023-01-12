Q4全球PC出貨量 IDC：聯想仍是一哥　

IDC發表報告指出，2022年第4季傳統個人電腦（PC）全球出貨量低於預期，年減28.1%。其中聯想繼續成為2022年第4季全球PC出貨量冠軍。（取材自聯想集團官網）

市場研究機構IDC發表報告指出，2022年第4季傳統個人電腦（PC）全球出貨量低於預期，累計出貨約6720萬台，年減28.1%。其中聯想繼續成為2022年第4季全球PC出貨量冠軍，出貨1550萬台，年減28.5%，市占率23%，跌0.1個百分點。

排名第二為惠普HP，上季出貨1320萬台，年減29%，市占率19.6%，跌0.3個百分點。

IDC指出，疫情 所推動的PC高度成長期已經結束，儘管最近出現下滑，但2022年PC出貨量仍高達2.92億台，高過疫情前水平。IDC提到，PC市場面臨需求問題，大多數用戶擁有相對較新PC，而且全球經濟正在惡化。

IDC移動和消費設備研究經理Jitesh Ubrani表示，由於過去幾月渠道庫存過剩，市場推出折扣以刺激需求，許多通路的PC平均售價（ASP）也有所下降，預計成品PC和組件的庫存管理仍是未來數季的關鍵問題，並有可能進一步影響ASP。

IDC報告還指出，許多大型PC供應商對2023 年前景謹慎，但市場普遍認為，部分PC市場可能會在2023年底恢復增長，而整個市場將在2024年恢復增長，當中商業領域有幾個增長驅動因素，包括Windows 10即將結束更新周期。