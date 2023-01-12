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彭博估：央行今年不升息 台幣利空 下半年才有望反彈

編譯林奇賢、記者巫其倫／綜合報導

台灣中央銀行去年升息2.5碼（0.625個百分點），市場關注央行今年的貨幣政策走勢。彭博資訊訪調的多名經濟學家預測，央行今年都不會升息，而受台美利差擴大影響，將成為台幣匯價的利空因素。匯銀人士也認為央行今年將不再升息，一旦美國降息，資金可能回流新興市場，台幣下半年有望反彈，甚至重新站穩「二字頭」。

美國聯準會去年升息17碼，帶動美元走強，央行升息速度跟不上美國，台幣去年重貶9.83%、創25年來最大跌幅。台幣兌美元匯率11日小升2.8分，收在30.435元。

彭博資訊訪調25名經濟學家，針對今年底的利率展望，僅有一人認為央行第二季將進一步升息至2%，其他人則認為不會再升；經濟學家對第四季重貼現率的預測中位數仍是1.75%，與第一季相同。由於聯準會官員未來可能進一步升息到5%以上，美台利差將超過3個百分點，加上出口可能減緩，將成為台幣匯價的利空。

摩根資產管理亞太區首席策略師許長泰表示，因為通膨仍處於高檔，預料聯準會下月初會升息兩碼，若經濟數據降溫，3月中可能僅升息1碼，之後升息會告一段落。

對於美台利差擴大的影響，匯銀主管說，利差擴大已非市場關注重點，目前要留意的是後續美國可能降息的預期，聯準會升息接近尾聲，資金開始慢慢撤出國際美元資產，美元勢必不會像去年強勢，包括台幣在內的非美貨幣還是偏升為主，但要有力反彈可能要等到下半年。

升息 央行 聯準會

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