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中內外貿一體化 北京、上海、廣東、新疆9省市先行 有利台商

記者林茂仁／綜合報導
北京、上海等試點內外貿一體化，預計將有助台商搶攻中國內需市場；圖為海南自貿港。（中新社）
北京、上海等試點內外貿一體化，預計將有助台商搶攻中國內需市場；圖為海南自貿港。（中新社）

中國商務部等14部門11日公布內外貿一體化試點地區名單，包括北京、上海、江蘇、浙江（含寧波）、福建（含廈門）、湖南、廣東（含深圳）、重慶、新疆等九個省市。預計將有助於台商搶攻中國大陸內需市場。

中國大陸因為經濟發展的歷史因素，硬將企業分為內銷企業及外貿企業，內銷企業只能做中國大陸市場，外貿企業只能做海外市場，尤其改革開放後，大量設立外貿企業，外貿企業只能將產品外銷到海外去，不能做中國大陸內銷市場，內外貿一體化政策將打破內外銷企業的限制。

中國商務部公布的九個省市中，上海、江蘇、福建及廣東等地都是台商的重鎮，預估在內外貿一體化的政策下，以外銷為主的台商將有機會大舉搶攻中國大陸內需市場。

中國商務部指出，試點地區商務主管部門要帶頭會同有關單位建立試點工作聯繫機制，加強組織協調，完善試點工作方案，緊密圍繞完善內外貿一體化體制機制、提高內外貿一體化發展能力、優化內外貿一體化發展環境確定試點目標、試點任務和職責分工，細化配套政策和工作措施，制定時間表、路線圖，確保試點工作落到實處、取得實效。

中國商務部指出，試點地區各部門要創新工作思路，積極先行先試，聚焦若干重點產業，力爭培育一批內外貿一體化經營企業，形成一批具有國際競爭力、融合發展的產業集群，形成一批可複製推廣的經驗和模式，為促進內外貿融合發展發揮示範帶動作用。各地區要積極複製推廣試點地區成功經驗和模式，促進內外貿高效運行、融合發展。

據了解，過去三年受到疫情的影響，外貿企業訂單一度受到衝擊，加上中國官方積極的提倡擴大內需市場，並引導外貿企業搶攻內需市場，也有助於提高大陸國內消費力 ，讓外貿企業可以在拓展國際市場之餘，也能就近搶攻內需市場，藉由海內外市場，提高企業規模，降低營運成本。

商務部 北京 疫情

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