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去年賣地收入減3成 中國地方政府財政缺口難填

財經新聞組／綜合報導
中國地方政府財政缺口難填，去年賣地收入減三成；圖為去年8月24日福建省福州市一處建案。（中新社）
中國地方政府財政缺口難填，去年賣地收入減三成；圖為去年8月24日福建省福州市一處建案。（中新社）

中國房地產市場積弱，影響地方政府財政。據統計，去年中國地方政府賣地總收入為4.73兆人民幣（約7000億美元），年減約三成。經濟趨緩、防疫支出大增情形下無法開源，財政缺口雪上加霜。

中央社報導，受到疫情封控、房地產監管等政策影響，中國去年的經濟情勢呈現疲軟態勢，即便官方接連祭出振興措施試圖保經濟，然而諸多的政策例如降費、減稅，反而令地方政府財政收入大減，負擔加重。

屋漏偏逢連夜雨，原本被地方政府視為重要財政收入來源的「土地出讓收入」，去年同樣面臨雪崩式衰退。支出遠超預期而收入不如預期，地方財政的黑洞越來越大。

據第一財經報導，中國房地產分析機構「克而瑞」近日發布統計數據顯示，去年一年間，中國的國有土地出讓成交總金額為4.73兆人民幣，較2021年同期衰退約31%，金額也創近五年最低。

報導提到，出讓土地的收入成為了地方政府極為依賴的收入，根據財政部的資料顯示，在過去十年間，土地出讓收入占地方財政總收入的比例約落在三到四成間，2020年一度達到43.59%，2021年雖然下降至41.81%，仍在四成以上。

進一步以地區分析，東部經濟發達、人口持續流入、土地市場需求旺盛的地區，土地出讓收入較高；而西部和東北地區土地市場不夠活躍，土地出讓收入相對較低，更依賴中央轉移支付。

在土地財政依賴程度越來越高的同時，土地出讓收入卻面臨下滑的事實。房地產研究機構中指研究院土地事業部負責人張凱在報導中提到，「擔憂爛尾」、「房價上漲預期轉弱」與「收入預期悲觀」等三項因素影響，新房市場規模明顯縮小，導致房企拿地的積極性下降。

為了創造房地產市場熱絡的情形，不少地方政府透過有國資背景的開發商，或是政府支持的城投公司參與競標，收購政府出讓的土地，藉此填補私營開發商留下的缺口。

報導提到，不少城市的城投企業拿地金額占比超過五成，在瀋陽、無錫等地的城投企業投入金額超過九成。

然而，把錢從左手交給右手，雖然可以創造市場熱絡，但實際上對於地方財政並沒有助益，甚至有分析師警告，這種行為會增加額外借貸成本並對經濟造成負面衝擊。

粵開證券首席經濟學家羅志恆在報導中提到，無論是土地供給還是需求，未來都將呈現下降趨勢，將直接影響土地財政的永續性，因此「構建地方穩定的財政來源極為重要，開徵房地產稅是大勢所趨。」

房地產 疫情 財政部

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