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中國基金近一季表現亮眼 亞股吸金王

記者葉文義／綜合報導
中國不但是2022年淨流入金額最高的亞洲國家，近三個月的境外中國股票基金也大幅上漲。（新華社）
中國不但是2022年淨流入金額最高的亞洲國家，近三個月的境外中國股票基金也大幅上漲。（新華社）

歷經兩年的大幅修正以後，隨著近期解封政策逐漸明朗化，國際資金對中國股票市場的看法程度也跟著回溫。

據統計，中國不但是2022年淨流入金額最高的亞洲國家，同時，近三個月的境外中國股票基金也出現大幅上漲行情。根據Morningstar統計，截至2023年1月5日，15檔境外中國股票基金近三個月平均報酬率超過15%。

中國去年12月初大幅放鬆新冠疫情防控措施後，港股、陸股皆有不錯表現。以1月7日當周為例，恒生指數及國企指數當周皆上漲超過6%，同為連三周上漲，滬深300指數則是連五日上漲，當周上漲2.82%，連兩周上漲，累計漲幅3.95%。

國際資金對中國市場的看好也可從國際資金流向觀察。根據Bloomberg統計，2022年整年度，中國股市淨流入金額超過132億美元，是亞洲主要股市中流入金額最高的國家，其次是泰國59.6億美元及日本43.71億美元。

先機中國基金產品經理廖伯修指出，中國股市過去幾年大幅下跌是由兩個主要因素造成的，一是「疫情清零政策」的堅持，二則是國內房地產市場的低迷。 

北京當局堅持嚴格的清零政策對其經濟產生了重大影響，並成為中國企業的主要阻力。 但近期官方對防疫政策的態度轉變，官方對防疫持續放鬆將有望持續提振中國股市。

先機中國基金投資組合經理車強表示，中國市場政策轉向開放解封後，勢必將充滿各種投資機會，景氣復甦的跡象確實已經出現，先機對中國第一季的前景都將保持看好的態度。其中，房地產行業因政府多項利多政策陸續出爐、消費性產業則將受惠於重新開放帶動的消費復甦，將成為反彈力道最強的產業。

不過，廖伯修提醒，中國市場仍是風險屬性較高的投資標的，短期仍有不確定因素可能衝擊市場表示，如中國國家統計局數據顯示，去年12月官方製造業採購經理人指數（PMI）下降至47.0，比上月下降1.0個點，連續第三個月低於臨界點，且不及市場預期的48.3；去年12月官方非製造業PMI也急遽下挫至41.6，遠遜於市場的46.5。

市場預期雖然疫情防控措施大幅放鬆，但各地感染人數激增仍會影響經濟活動，建議投資人須視自身風險承受度適度布局，避免過度重押單一國家或單一類型基金標的。

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