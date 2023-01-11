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台積電去年營收創新高 飛越2兆台幣

記者尹慧中／綜合報導
台積電去年度合併營收首度飛越2兆元台幣大關、達2.26兆元台幣，創下新高。（本報資料照片）
台積電去年度合併營收首度飛越2兆元台幣大關、達2.26兆元台幣，創下新高。（本報資料照片）

台積電10日公布去年12月合併營收失守2000億元（台幣，下同，約65.76億美元）大關，降至1925.6億元，月減13.5%，下探近五個月低點，反映主要客戶拉貨高峰已過與產業庫存調整，但仍是同期最佳，年增23.9%。去年度合併營收首度飛越2兆元大關、達2.26兆元，創新高，符合市場預期。

台積電昨天股價漲5元、收486元，外資買超逾1.3萬張，連續四個交易日買超。周二ADR早盤漲0.4%。

台積電先前法說會預估，上季合併營收介於199億美元至207億美元，計價基礎為以1美元兌換台幣31.5元，換算單季新台幣計價營收約6268.5億元至6520.5億元，相當於季增2.2%至6.3%，10日公布去年第四季合併營收實績為6255.32億元，季增約2%，未達財測下緣，法人分析，主要是新台幣升值所致。

數據顯示，去年第四季底新台幣兌美元匯率以30.708元作收，當季升值約3.26%，難免影響台積電美元轉換新台幣營收結果。

台積電去年12月合併營收終止連續四個月站穩2000億元態勢，回落至1925.6億元，但仍較前年同期成長23.9%；去年第四季合併營收6255.32億元，季增2%，年增42.75%；去年度合併營收2.26兆元，年成長42.6%。

台積電雖然五奈米需求持續增加，但受七奈米與六奈米產能利用率下滑干擾，一增一減下，去年第四季業績相對持平前一季。

台積電將在12日召開線上法說會，由於半導體產業庫存調整雜音頻傳，目前市場看法分歧，悲觀派預測台積電本季營收恐季減一成至15%，中性預測約季減8%，樂觀預測則有望季減5%左右。

也有法人認為，台積電諸多客戶積極擴張AI與高速運算（HPC）市占率，在半導體庫存調整一段期間後，台積電今年首季或上半年營運有望是全年最壞的狀況，後續在客戶五奈米與四奈米新應用需求增加與三奈米穩定放量下，下半年仍將重啟成長，全年有望持續繳出優於產業平均值的成長幅度。

長期而言，法人指出，台積電2022年營收首度突破2兆元關卡，等於在規模經濟與技術領先下，僅約四年就讓年度營收由1兆元翻倍至2兆元以上，較先前首次達到兆元時間大幅縮短，接下來將續勢挑戰中長期年營收站上千億美元（逾3兆元台幣）的目標。

台積電去年度合併營收首度飛越2兆元台幣大關、達2.26兆元台幣，創下新高。（本報...
台積電去年度合併營收首度飛越2兆元台幣大關、達2.26兆元台幣，創下新高。（本報資料照片）

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