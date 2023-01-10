美中電動車拚戰搶台鏈產能 美系大廠開發新車 比亞迪、小鵬衝銷量

中國電動車市場爆發，比亞迪、小鵬近期強化與台灣供應鏈攜手，以比亞迪（見圖）最積極。（本報資料照片）

美中電動車 大戰啟動，搶台廠供應鏈 產能。美國特斯拉 擴大全球市場，另家美系大廠也積極開發新車；而中國大陸電動車市場爆發，比亞迪、小鵬近期強化與台灣供應鏈攜手，以比亞迪最積極，可望挹注台廠供應鏈營運表現。

與比亞迪合作的台廠中，零組件廠以東陽、英利、廣華、精確為指標；電子廠有胡連與凡甲，胡連供應汽車端子，凡甲供應電源管理線束方面的連接器，另有台半、強茂主要供應二極體。車用電子暨散熱廠元山也是比亞迪電動車供應商。

全球電動車蓬勃，大陸自主電動車品牌去年大賣，導致相關零組件供應吃緊，積極向台鏈合作。去年大陸新能源汽車市場爆發，估銷量650萬輛以上，年增逾倍，市場樂觀看待2023年銷量邁向900萬輛大關。

市調機構預估，2023年全球電動車銷量將成長35%至1,353萬輛，滲透率16.3%，其中，美國、大陸成長動能最強勁，美國年增率有望達六成，大陸將逾三成。

大陸電動車品牌比亞迪、小鵬等快速成長，業者指出，近期台灣供應鏈與大陸自主品牌攜手，強化合作關係，其中英利今年將在大陸增加資本支出。而廣華供應比亞迪「海豹」車款的內飾件產品，廣華也手握多款新能源車的新開發案，目前正與客戶共同設計與報價中。

針對大陸新能源車，東陽開發輕量化產品，主要鎖定新能源車，目前除特斯拉與一汽體系，也打入多家大陸自主電動車品牌，除傳統車廠新能源車外，也供應蔚來、吉利、小鵬和長城等。

美系電動車市場也大增，為因應需求，台廠積極擴增產能。和大的大埔美新廠即是為滿足美系大廠，新廠正在興建中。東陽的大陸新廠也是為特斯拉而擴建。

精確在去年底開始營收大增，主要是對多家車廠的電池盒出貨挹注，客戶對象包括小鵬、寧德時代、蜂巢能源和億韋鋰能等。新能源車已經推升精確的營收表現。