人民幣升破6.8元 轉多頭行情 攀近半年高點 高盛：年底上看6.5元

人民幣對美元匯率開年以來強勢反彈，9日再升破6.8關口，為去年8月來近半年首次。（中通社）

隨著中國國內經濟復甦預期升溫，同時美國聯準會升息 預期放緩，人民幣對美元匯率 開年以來強勢反彈，在今（2023）年首個交易日升破6.9關口後，9日再升破6.8關口，為去年8月來近半年首次。中國知名投行中金公司指出，6.8關口的收復意味著人民幣匯率將由空頭行情轉入多頭行情。

受到美國聯準會升息預期回落，美元持續偏軟，人民幣強勢拉升。9日上午在岸、離岸人民幣對美元匯率雙雙收復6.8關口，午後持續拉升。離岸人民幣升破6.77關口，日內漲超過600基點；在岸人民幣日盤收6.7712，大漲876基點，單日升幅達1.28％。

今年以來，人民幣對美元在岸即期匯率累計升幅已超過2％，離岸人民幣累計升幅也有1.7％。據統計，2022年11月以來，在岸人民幣對美元匯率累計升幅更超過6％。

中金公司指出，推動人民幣回升的因素在短期仍可望繼續，並讓人民幣進一步走升，一方面，元旦以來中國經濟活動快速恢復給予中國資產乃至人民幣匯率更多溢價。另一方面，年底前後外貿企業迎來結匯高峰，交易增加進一步推動人民幣匯率走升。

隨著6.8關口的收復，中金公司指出，這意味著人民幣匯率將由空頭行情轉入多頭行情，諸如外匯遠期購匯風險準備金率等穩預期政策或將逐步退出。

對於人民幣匯率走勢，中國銀保監會主席郭樹清日前表示，去年底以來，人民幣匯率大幅反彈，境外資本流入持續增長，充分反映國際金融市場對中國經濟基本面充滿信心，中長期來看，人民幣匯率會保持雙向波動，但是總體上將持續走強。

高盛集團表示，得益於中國重新開放和一些關鍵政策轉變，中國股市或將再漲15%，預計人民幣對美元到年底將升至6.5元，之前的預估為6.9元。