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「展現日美立場」 日相岸田訪歐美5國 13日會拜登

市場小心了 經濟學家認為Fed升息只會更高

刺激需求 中國38城房貸利率可望下調

記者葉文義／綜合報導
中國國家統計局70城房價指數數據中，最近三個月房價持續下降城市共有38個。圖為市民在福州一處售樓部瞭解樓盤信息。（中新社資料照片）
中國國家統計局70城房價指數數據中，最近三個月房價持續下降城市共有38個。圖為市民在福州一處售樓部瞭解樓盤信息。（中新社資料照片）

為刺激中國房市需求，中國人民銀行、銀保監會近日針對首套住房貸款利率政策發布最新動態調整機制，對新建商品住宅銷售價格按月及按年連續三個月均下降的城市，可階段性維持、下調或取消當地首套住房貸款利率政策下限。據統計，至少有38城可放寬首套房貸利率下限。

上海易居房地產研究院研究總監嚴躍進指出，此次人行發文，實際上是對2022年既有的兩個政策的修正或細化，說明2023年要繼續落實降房貸，允許部分城市突破利率下限等操作。

2022年5月人行明確房貸利率下限為「LPR減20個基點」。2022年9月則在「關於階段性調整差別化住房信貸政策的通知」中提出，對於2022年6至8月新建商品住宅銷售價格按月、按年均連續下降的城市可突破「LPR減20個基點」的下限，但該政策有效期為2022年12月底。

中國國家統計局70城房價指數數據中，最近三個月房價持續下降城市共有38個。其中二線城市13個，分別為大連、福州、哈爾濱、蘭州、南寧、廈門、瀋陽、石家莊、太原、天津、武漢、長春、鄭州。三、四線城市為25個，分別為蚌埠、北海、常德、丹東、桂林、惠州、吉林、濟寧、金華、錦州、九江、洛陽、牡丹江、平頂山、秦皇島、韶關、唐山、溫州、無錫、襄陽、徐州、揚州、宜昌、嶽陽、湛江。

上海易居研究院報告指出，房價疲軟城市數量明顯增多，比如二線城市的天津、太原、鄭州等，三線城市的惠州、金華、徐州等。這些城市也將落實相似的政策，即房貸利率下限下調或取消的政策。

據中指研究院監測數據，截至2022年12月30日，已有近30城將首套房貸利率降至4％以下，部分城市貸款利率已降至歷史低位，二線城市中，石家莊和溫州目前執行首套商貸利率最低3.8％，三、四線城市中清遠、株洲首套商貸利率低至3.7％。

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