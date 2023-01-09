鴻海試產iPhone 15 深圳觀瀾廠進入NPI階段

鴻海旗下深圳觀瀾廠開始進入高階iPhone 15新機試產導入服務（NPI）。圖為鴻海集團旗下富士康生產線作業狀況。（取材自觀察網）

蘋果 今年秋天將推出iPhone 15系列新機，近期開始動起來，先找上最大代工夥伴鴻海 集團，由鴻海旗下中國深圳觀瀾廠開始進入高階iPhone 15新機試產導入服務（NPI），為量產暖身，透露蘋果仍高度仰賴鴻海，為鴻海下半年業績注入強大動能。

值得注意的是，今年新iPhone的NPI與往年有一點不同，主要是中國與印度兩地iPhone量產時間差距將拉近，往年兩地量產時間相隔約六到九個月，去年縮短至兩個月，今年將再縮短至幾周。

由於印度也規畫生產iPhone 15系列新機，目前僅鴻海有能力在印度生產高階iPhone，隨著新機印度製造時程較往年的機種縮短，凸顯今年新iPhone代工，鴻海仍站穩獨大地位。

鴻海向來不評論單一客戶與訂單動態。供應鏈人士表示，今年新款高階iPhone 15，可能名為iPhone 15 Pro Max或iPhone 15 Ultra，目前尚未拍板，因此，目前先以高階iPhone 15命名。

NPI是蘋果量產新機前最重要的準備工作。每年第一季蘋果通常會向代工廠發出新機產品試產訂單，也就是蘋果會向代工廠介紹今年新產品的計畫，然後代工廠要準備物料清單（BOM），建立適當的生產與測試機器，也必須建立質量監測過程。

開始進行試產之後，代工廠要搜集數據，修正異常，評估生產過程與產品需要改進的項目，並評估試產的產品是否可以接受，當試產產品需要改進的項目後經過驗證，後續可以開始進行量產，亦即NPI是進入量產的先期階段。

至於拿到NPI的代工廠，就是iPhone第一供應商，沒有拿到NPI的業者則是次要供應商，兩者在訂單的差距將會非常大。

同時，拿到NPI，等於與蘋果一同設計新款iPhone，為接下來量產奠定基礎，鴻海從iPhone問世已來，都有拿到年度機種NPI，今年也不例外，凸顯即便紅色供應鏈積極搶單，鴻海仍是蘋果最關鍵、最重要的合作夥伴。

法人表示，iPhone仍占鴻海營收超過50%，是最重要的產品，鴻海穩住成為蘋果第一大供應商，為今年業績成長吃定心丸。同時，去年12月電動車業務已經開始貢獻鴻海營收，未來電動車的營收與獲利將持續擴大，帶動鴻海朝向3+3轉型升級的方向邁進。

例如MIH開放電動車聯盟最近在美國消費性電子展（CES 2023）宣布，計畫於美國俄亥俄州建立創新基地，讓供應鏈夥伴進駐，就近支持OEM車廠，加速合作及創新的腳步，同時也在CES上對外展示北美生態系的布局成果，可以看出，鴻海電動車業務將陸續在全球各地開花結果。