中國能源供應拉警報 河北多地天然氣常停供

開年第一周，中國新年能源保供拉警報，河北多地居民反映當地天然氣供氣不足，經常停氣。圖為中國天然氣接收站。（路透）

開年第一周，中國新年能源保供拉警報，河北多地居民反映當地天然氣 供氣不足，經常停氣，實際上早在去年11月，就有河北省保定、邯鄲、邢台等地天然氣限購的現象存在。

需求持續上漲、價格倒掛、供給準備不足是導致今年冬季出現停氣問題。

楚天都市報旗下新媒體極目新聞報導，面對市民的停氣責問，邯鄲市政府直指，企業反映近年受上游天然氣採購價格和銷售端價格倒掛嚴重等影響，燃氣企業虧損嚴重，今年購氣資金更加緊張，企業從上游採購氣量減少。

同時今年採暖季冷空氣侵入時間較早，用氣高峰提前，在用氣高峰時段，線路末端村出現氣壓不足情況，影響居民用氣，政府已要求雞澤中燃公司，積極與總公司溝通協調增加採購氣量，採取措施確保穩定供氣。

河北省保定市淶水縣發改局則指出，已帶頭集中約談中燃保定經管集團、淶水中燃公司負責人，要求淶水中燃公司嚴格履行合約，執行居民用能價格，嚴禁擅自限氣、漲價調價。

從政府的回應來看，中燃停氣的主要原因是採購量減少+用氣高峰，而採購量減少的原因是資金緊張。