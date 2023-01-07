台去年CPI增2.95%14年新高 主計總處：Q2後或逐季放緩

台灣2022年全年CPI年增率為2.95%，創14年新高。（本報資料照片）

物價瘋漲！台灣主計總處6日公布2022年12月消費者物價指數 （CPI）年增率為2.71%，較11月2.35%漲幅再擴大，連17個月超過2%通膨警戒線。主計總處也發布2022年全年CPI年增率為2.95%，創14年新高。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘表示，2023年全年CPI年增率預估1.86%，第一季年增率仍會大於2%，但是第二季之後可望逐季放緩，縮小到2%以下。至於看好今年物價漲幅放緩，主要原因為國際農工原物料價格漲幅逐漸縮小或下跌，將使物價漲幅收斂。

曹志弘指出，2022年全年CPI年增率逼近3%，主要是受到食物類影響，該項就貢獻1.39%，將近五成，特別是蛋類、肉類漲幅大，水果也受天候影響，全年漲了約一成，去年全年外食費漲幅5.77%，同樣也是14年來新高。

曹志弘提到，房租也是影響去年全年CPI漲幅較大的另一原因，由於房東 會考慮維修費用，加上生活費因通膨考量，都是房東調漲房租的因素。根據主計總處統計，去年住宅維修費上漲5.82%，是1996年以來新高，對去年全年CPI年增率影響滿大。

此外，2022年全年核心CPI漲2.6%，行政院穩定物價小組關注的17項重要民生物資CPI年增率全年也漲5%，再按購買頻度別觀察，「每月」購買一次漲5.7%，這些都是推升民眾對物價有感上漲的原因。

至於今年1月物價走勢如何？曹志弘指出，由於今年農曆春節假期在1月，加上去年12月蔬菜 受到寒流影響，造成整體CPI年增率漲幅擴大，此影響恐會遞延至1月，且由於春節各項服務費大多會調漲，像是旅遊相關、計程車加價等，今年假期又長，預估1月CPI和核心CPI年增率都會較去年12月略微擴大，但應該不至於超過3%。

主計總處表示，12月CPI較上年同月漲2.71%，主要是因為外食費、蔬菜、肉類、水產品、蛋類、房租、家庭用品、油料費及娛樂服務費用上漲所致。惟水果與通訊設備價格下跌，抵銷部分漲幅，如果扣除蔬菜水果，漲幅為2.77%，再剔除能源後的總指數，核心CPI漲2.71%，17項重要民生物資漲幅6%。