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需求不如預期 中國特斯拉再降價 交車期縮至1到4周

記者林宸誼／綜合報導
特斯拉中國新年首降，兩月內已三次降價，Model Y長續航版創下本次最大降幅。(新華網)
特斯拉中國新年首降，兩月內已三次降價，Model Y長續航版創下本次最大降幅。(新華網)

特斯拉中國官網6日發布，特斯拉國產車型大幅降價，其中，Model Y長續航版降價幅度最大，降價4.8萬元（人民幣，下同，約7019美元），降幅達13.41%，Model Y起售價降至25.99萬元；降幅最小的Model 3高性能版降價2萬元，降幅為5.72%，Model 3起售價降至22.99萬元。

這是特斯拉今年首次調降，累計近兩月已三次降價，如果追溯去年首次降價前的價格，Model 3降幅已達5萬元。針對特斯拉此次大幅降價，特斯拉對外事務副總裁陶琳6日發布微博稱，是堅持以成本定價。

重慶日報集團旗下新媒體「上游新聞」報導，降價之後，Model 3、Model Y創下歷史最低價格，交付周期也進一步縮短至一到四周。

此外，升級後的Model S與Model X也於6日公布中國版售價，Model S雙電機全輪驅動版78.99萬元起，Model S Plaid三電機全輪驅動版100.99萬元起。Model X雙電機全輪驅動版87.99萬元起，Model X Plaid 三電機全輪驅動版103.99萬元起。

Yoke方向盤與標準方向盤用戶均可免費選配，以上車型將在2023年上半年開啟中國交付。

特斯拉上海超級工廠2022年全年交付超71萬輛，年增48%。特斯拉上海超級工廠目前生產Model Y與Model 3兩款車型，其中Model Y全年交付超45萬輛，幾乎追平特斯拉中國2021年48萬輛的交付成績。

其實特斯拉先前已多次降價，在中國市場，特斯拉從2022年9月開啟了「變相降價」促銷，對於自9月16日到9月30日完成提車的車主，特斯拉提供8000元保險補貼，保險補貼可直接用於減免車價。

10月24日，特斯拉突然宣布中國國產車型全系下調售價，下調幅度在1.4萬到3.7萬元。此後，特斯拉便時不時推出保險優惠、現車優惠政策，用以提振需求。

今年1月1日，特斯拉推出新年限時福利，1月1日至2月28日期間，完成交付的Model 3和Model Y的新車訂單，可享受6000元限時交付激勵方案；若通過特斯拉合作保險機構購買相應車險，還可享受4000元保險補貼。

1月1日至3月31日期間申請任一合作金融機構貸款或特斯拉融資租賃方案，並完成車輛交付的訂單，可享受優惠年化費率3.5%。

不過，該新年限時福利因為此次降價而提前終止了。

外界分析，特斯拉多輪「降價」，重要原因之一就是消費者需求不如預期。

乘聯會發布的中國市場預估銷量顯示，特斯拉在2022年12月交付了5萬5796輛中國製造的電動汽車，這是五個月來的最低，較11月下降44%，較上年同期下降21%，原因是需求疲軟之際，特斯拉減少產量並降低銷售價格，以應對庫存上升。

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