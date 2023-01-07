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放寬融資「三道紅線」考核 中房企化解債務風險喘口氣

記者黃雅慧／綜合報導
知情人士透露，中國金融監管部門計畫分階段放寬針對房企的「三道紅線」考核，作為救助房市的一系列行動之一。（路透）
知情人士透露，中國金融監管部門計畫分階段放寬針對房企的「三道紅線」考核，作為救助房市的一系列行動之一。（路透）

彭博引述消息人士稱，中國金融監管部門計畫放寬房企融資的「三道紅線」考核，將試點過渡期「死線」由今年中延長至少六個月，並放寬負債增速上限。意味房企將有更多時間化解債務風險。

三道紅線是2020年人行、銀保監會等機構針對房企提出的指標，意即剔除預收款項後資產負債率不超過70%、淨負債率不超過100%、現金短債比大於1。而在上述三項指標基準下，將房企畫分為四個檔次，踩中三條紅線的房企歸入「紅檔」，踩中兩條紅線的歸入「橙檔」，踩中一條紅線的歸入「黃檔」，三條全沒踩中的歸入「綠檔」。在「三線四檔」推出之後，房企爭相降檔「變綠」。

彭博消息指出，對「三線四檔」中達到綠檔的企業，不再設年度負債增速上限，且綠檔企業拿地可以用保函代替保證金。這些方案仍在審議中，相關舉措可能會調整。

報導還提及，雖然「三道紅線」的考核標準，在當前行業深度調整狀態下，對多數房企而言難以實現，但監管部門主動在時間及空間要求上予以寬限，仍是重要訊號，印證中國決策層對房地產行業態度的轉變，以及積極推動改善優質房企資產負債表計畫，緩釋開發商流動性壓力的決心。

中國2022年千億房企和百億房企數量都大幅縮水，中指研究院數據顯示，TOP100房企在2022年銷售總額年減41.3%。 銷售額超千億房企僅20家，較2021年減少了21家 ，超百億房企130家，較2021年同期少了28家。意味著要達到原先三道紅線指標十分困難。

近期，中國監管層對房企態度持續鬆動。此前彭博消息指出，監管層將制定房企白名單，並提供支持。優質房企的界定標準包括審計師連續三年對財報出具無保留意見、無包括公開市場違約在內的重大不良紀錄，以及屬於「系統重要性」房企等。

事實上，近年來官方一些舉措也暗示適度鬆綁三道紅線。比如大型優質房企對出險企業項目的承債式收購，相關並購貸款不再計入「三道紅線」相關指標；保障性租賃住房有關貸款不納入房地產貸款集中度管理。

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