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矽片價格回穩 中國太陽能概念股掀漲停潮

記者黃雅慧／綜合報導

據上海有色網消息指出，受近兩日矽片價格回穩以及相關組件企業看好2月訂單需求狀況，市場信心出現恢復。多家組件廠因此臨時上調1月組件排產企畫，包括陝西能源龍頭企業，以及一線組件企業也紛紛放出提產計畫。受到利多消息激勵，中國太陽能概念股6日掀漲停潮。

近日矽原料價格持續「跳水」，據矽業分會4日公布多晶矽料價格，中國國內單晶複投料成交均價每噸17.82萬元（人民幣，下同，約2.61萬美元），單晶致密料成交均價為每噸17.62萬元，且目前最低價已經跌破每噸15萬元。從去年11月底開始，矽料價格開始從每噸30萬元下滑，目前均價每噸17.6萬元，跌幅達42%。

界面新聞報導，有業內人士表示，「降價」會成為2023年太陽能產業鏈的關鍵詞，預計矽料價格會回歸到每噸8萬元至12萬元的正常區間。隨著組件產品價格下降，此前受低收益率壓制的地面電站裝機或迎來復甦，2023年太陽能裝機規模有望提升。

中信證券認為，展望2023年，通過矽料價格下行來實現組件價格及裝機成本下行，從而帶來的量增邏輯非常明確，因矽料價格下跌而出現的利潤缺口將順著產業鏈向下游傳導。並研判2023年中國太陽能新增裝機規模將達1.4億千瓦，預計地面電站裝機年增率有望達80%。

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