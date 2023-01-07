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小米加強研發 5年將投入超過1000億人民幣

記者葉文義／綜合報導

中國小米集團近年啟動高端化戰略以及跨界造車，在近日舉辦的小米百萬美金技術大獎頒獎儀式上，小米集團董事長雷軍強調，2022年小米研發投入約170億元（人民幣，下同，約24.86億美元），今年預計達到200億元，未來五年（2022-2026年）研發投入將超過1000億元。同時，小米也會繼續加強工程師隊伍建設。

21世紀經濟報導，小米集團高級副總裁、手機部總裁曾學忠表示，小米每年都會對未來三到五年長遠的技術目標進行梳理，所以小米的技術研發圖譜每年也都會發展優化。

曾學忠表示，在2022年小米的技術研發仍然集中在跟業務強相關的重點技術領域，比如包括相機、充電、顯示等在內的手機硬體領域，在基礎軟體、AI以及互聯網等方向，小米也在加大投入。除此之外，圍繞智慧製造，小米也加大對機器人、晶片、智慧汽車等領域投入。

值得注意的是，小米在造車上確實也投了不少錢，但遠遠沒有當初預估的那麼多。財報顯示，去年前三季用於智慧電動汽車方面的研發支出金額為18.6億元，儘管造車的研發投入逐漸加大，但總計不足20億元的投入與首期就要投資100億元的計畫還存在不少差距。外界認為，由此可見，小米目前在造車還沒有到「All in」的程度。

據曾學忠透露，雷軍在內部講話中指出，互聯網業務將作為小米一個非常重要的業務方向。在小米內部，雷軍經常強調工程師文化，他也說追求技術創新是小米基因裡的底色。而每年的百萬美金技術大獎，則是小米展現「技術為本」的一個重要縮影。

2022年是小米百萬美金技術大獎的第四年，截至目前，小米共頒發出五個百萬美金大獎。其中，第一年獲獎團隊是MIX Alpha環繞屏技術團隊；第二年有兩個獲獎團隊，分別是秒充技術團隊和MIUI隱私保護能力建設團隊；第三年則是鐵蛋仿生機器人團隊；2022年則是由「小米x徠卡影像」專案最終殺出重圍。

據此前發布小米智慧財產權白皮書，至2022年9月30日，小米技術研發進入12個技術領域，細分達98項。

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