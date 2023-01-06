FT：台灣打造低軌衛星國家隊 取經馬斯克「星鏈」計畫

FT士報導，台灣正尋求投資人青睞，幫助打造自家的衛星通訊供應商，以加強抵禦可能來自中國的進犯。（美聯社）

英國金融時報（FT）報導，受到億萬富豪馬斯克旗下「星鏈」（Starlink）低軌衛星服務在俄烏戰爭扮演活躍角色的啟發，台灣正尋求投資 人青睞，幫助打造自家的衛星通訊供應商，以加強抵禦可能來自中國的進犯。

FT記者席佳琳（Kathrin Hille）引述知情人士報導指出，台灣正與好幾位國內外投資人進行初步協商，包括矽谷創投業者Draper Associates，為這項計畫籌措資金，而台灣的國家太空 中心（TASA）也希望分拆出現有的衛星部門。

國家太空中心的一位高階官員說：「我們希望把低軌衛星通訊計畫，分拆成一家公司。」知悉會談的人士也透露，政府希望保留對這家公司的極少數持股。

Draper Associates是SpaceX和特斯拉的早期投資人之一，拒絕評論。國家太空中心則表示，這項計畫還沒推動到足以公開討論的程度。

報導指出，台灣希望建立能在中國攻擊下，維持運算的通訊基礎設施，這個構想是其中一環。台灣數位發展部部長唐鳳說：「我們觀察俄羅斯對烏克蘭 的入侵、以及星鏈如何持續被非常成功地使用。」「我們的主要關切...是強化社會韌性，例如說在大規模災難時，要確保記者能傳送影像給國際觀眾。」

唐鳳表示，這套系統也可望支持「電話與視訊會議－想想（烏克蘭總統）澤倫斯基的每日演說」。她表示，國家太空中心的規畫服務要開始營運，可能需要「好幾年」，同時數位發展部也正在全台700個地點實驗非同步軌道衛星接收器，以確保在戰爭或天災發生時的頻寬。

低軌衛星的高度比同步軌道衛星更接近地表，能大幅降低傳輸數據時的延遲影響，因為訊號的傳送距離較短，但若要擁有穩定的電信服務，需要大量部署衛星，因這類衛星訊號涵蓋的地表面積較小。

儘管政府力挺，部分業界人士仍對台灣低軌衛星公司在全球市場競爭的前景，抱持懷疑態度。目前低軌衛星通訊市場是由唯一具發射能力的衛星通訊供應商SpaceX主導，還有數十家新創爭奪資金。

研調機構顧能副總裁雷（Bill Ray）說：「目前我們有單一參與者，以及投入該領域的大量競爭對手，而數家公司已陷入財務困難，最終將只剩四、五家跨國衛星通訊供應商，你打算如何脫穎而出？」

其他業界人士則認為，低軌衛星市場正接近關鍵的轉圜時刻，幾個較小的國家能夠藉由經營自家衛星網路，參與其中。

台杉投資科技基金合夥人吳錦城說：「這包含日本、南韓、澳洲。台灣有興趣加入這個行列。對於打造（低軌衛星）網路的（任何）國家來說，這可能用於國安和商業目的。」他說，由於低軌衛星網路需要120~150顆衛星確保訊號涵蓋範圍，因此有意進軍該領域的國家，都須提供財務支持，才能快速啟動計畫。