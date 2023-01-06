需求疲軟 特斯拉中國12月交車輛創近5月新低

特斯拉中國在去年12月交付了5萬5796輛中國製造的電動汽車，這是自去年7月以來近5個月最低交付水準。(新華網)

據中國乘用車市場信息聯席會（簡稱乘聯會）5日發布數據顯示，特斯拉 中國在去年12月交付了5萬5796輛中國製造的電動汽車 ，這是自去年7月以來近5個月最低交付水準。

路透報導，這個數據比去年11月下降44％，比前年同期下降21％，主因特斯拉因應需求疲軟減產和降價，以應對不斷增加的庫存。

乘聯會數據顯示，比亞迪去年12月銷售23萬4598 輛新能源汽車（包括插電式混合動力和純電動汽車），在中國12月的新能源汽車銷量中領先所有品牌，是特斯拉同月銷量的4倍多。

2022年特斯拉上海超級工廠全年交付超過71萬輛，年增48％；僅Model Y一款車型，就已交付超45萬輛，幾乎追平特斯拉中國2021年48萬輛的交付成績。

另據乘聯會統計，去年1月至11月，寶馬、賓士、奧迪品牌在中國市場累計批發量分別約為55萬輛、51萬輛和53萬輛。業內人士認為，特斯拉有望奪得中國市場豪華品牌交付冠軍。

值得一提的是，據路透社此前報導，作為減產措施的一部分，特斯拉從去年12月24日至今年1月2日暫停其生產力最高的製造中心上海工廠的生產。知情人士表示，上海超級工廠已恢復每班工作11.5小時的正常班制，而在新春期間特斯拉仍將繼續升級生產線，滿足Model 3改款需要，春季過後工人可根據輪班安排調休至少8天。