我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

狂扯自家後腿 共和黨極右派被稱「神學士20人」

回憶軍旅生涯 哈利新書曝「在阿富汗出任務殺死25人」

需求疲軟 特斯拉中國12月交車輛創近5月新低

記者葉文義／綜合報導
特斯拉中國在去年12月交付了5萬5796輛中國製造的電動汽車，這是自去年7月以來近5個月最低交付水準。(新華網)
特斯拉中國在去年12月交付了5萬5796輛中國製造的電動汽車，這是自去年7月以來近5個月最低交付水準。(新華網)

據中國乘用車市場信息聯席會（簡稱乘聯會）5日發布數據顯示，特斯拉中國在去年12月交付了5萬5796輛中國製造的電動汽車，這是自去年7月以來近5個月最低交付水準。

路透報導，這個數據比去年11月下降44％，比前年同期下降21％，主因特斯拉因應需求疲軟減產和降價，以應對不斷增加的庫存。

乘聯會數據顯示，比亞迪去年12月銷售23萬4598 輛新能源汽車（包括插電式混合動力和純電動汽車），在中國12月的新能源汽車銷量中領先所有品牌，是特斯拉同月銷量的4倍多。

2022年特斯拉上海超級工廠全年交付超過71萬輛，年增48％；僅Model Y一款車型，就已交付超45萬輛，幾乎追平特斯拉中國2021年48萬輛的交付成績。

另據乘聯會統計，去年1月至11月，寶馬、賓士、奧迪品牌在中國市場累計批發量分別約為55萬輛、51萬輛和53萬輛。業內人士認為，特斯拉有望奪得中國市場豪華品牌交付冠軍。

值得一提的是，據路透社此前報導，作為減產措施的一部分，特斯拉從去年12月24日至今年1月2日暫停其生產力最高的製造中心上海工廠的生產。知情人士表示，上海超級工廠已恢復每班工作11.5小時的正常班制，而在新春期間特斯拉仍將繼續升級生產線，滿足Model 3改款需要，春季過後工人可根據輪班安排調休至少8天。

特斯拉 汽車

上一則

特斯拉股票值得買嗎？巴菲特老師：先秤秤它的斤兩

下一則

中國汽車出口增長 前10國累計逾674億美元

延伸閱讀

特斯拉股票現在值得買了嗎？用巴菲特說的「體重計」量一量

特斯拉股票現在值得買了嗎？用巴菲特說的「體重計」量一量
女股神看好特斯拉：五年內股價衝1500

女股神看好特斯拉：五年內股價衝1500
巴隆：分析師推薦5支科技股 台積電和特斯拉入列

巴隆：分析師推薦5支科技股 台積電和特斯拉入列
「女股神」指特斯拉續航力特強 五年內股價衝1500美元

「女股神」指特斯拉續航力特強 五年內股價衝1500美元

熱門新聞

特斯拉執行長馬斯克。（美聯社）

特斯拉股價護體魔力為何破功？要怪馬斯克3大疏失

2022-12-30 16:18
根據彭博富豪指數，馬斯克的資產淨值如今為1,370億美元，和2021年11月4日攀抵的巔峰3,400億美元相比，失血逾2,000億美元。 （路透）

史上第一人 馬斯克「解鎖新成就」：身價縮水2000億美元

2022-12-31 06:33
電影「大賣空」主角本尊貝瑞推文表示，不管從任何角度來看，美國已陷入衰退；儘管通膨已觸頂，但絕非這個上升周期的最後一個高峰，美國政府未來若推出刺激措施，將推升通膨再度上揚。 （美聯社）

「大賣空」本尊：不管怎麼看 美國就是已陷衰退

2023-01-02 07:24
撇開執行長馬斯克個人行為對特斯拉股價的負面影響不談，特斯拉現在的股票估值似已脫離瘋狂領域，回歸較正常的價位。（路透）

特斯拉股票現在值得買了嗎？用巴菲特說的「體重計」量一量

2023-01-05 08:59
特斯拉執行長馬斯克。 （路透）

如何自毀品牌形象？克魯曼舉馬斯克為負面教材

2022-12-31 07:12
加拿大搖滾歌手布萊恩·亞當斯。(歐新社)

摩根大通：美股現況就像回到「1969年的夏天」

2023-01-05 09:31

超人氣

更多 >
華女收殺豬盤短信 名字、居住地…對方全知

華女收殺豬盤短信 名字、居住地…對方全知
維護腸道健康 營養師：保持這6項飲食習慣

維護腸道健康 營養師：保持這6項飲食習慣
專家：新冠不是大號流感 北京的患者中招很深

專家：新冠不是大號流感 北京的患者中招很深
有口福了…這10家連鎖牛排館今年都準備大肆展店

有口福了…這10家連鎖牛排館今年都準備大肆展店
小甜甜傷勢曝光 家暴現場「對質3影片」對話公開

小甜甜傷勢曝光 家暴現場「對質3影片」對話公開