中城市經濟成長 訂出5.5%高標 鄭州、長沙更喊出7%

中國地方政府展現出拚經濟的雄心，多個城市提出全年經濟成長率5.5%或以上的高目標；圖為福建福州一處新建案。(中新社)

儘管國際機構普遍看淡今年中國經濟表現，但中國地方政府卻展現出拚經濟的雄心，多個城市都提出全年經濟成長率5.5%或以上的高目標，其中河南 省會鄭州 、湖南省會長沙更將今年經濟增長目標設定為7%。

中國各地近期陸續進入省級「兩會」時間，並在政府工作報告中勾勒出今年的經濟及社會發展藍圖。觀察者網報導，在全中國24座GDP超過人民幣1兆元(約1461億美元)大關的城市中，已經有濟南、青島、長沙、合肥、鄭州、福州等地公布今年的經濟增長目標。

令人印象深刻的是，這六座省會城市中，青島設定的今年經濟增長目標為5.5%左右，濟南為5.5%以上，福州與合肥分別為6.5%左右和6.5%以上，鄭州、長沙則是7%。

長沙的政府工作報告稱，2022年長沙經濟運行穩中向好，GDP預計增長4.8%。2023 年長沙全市經濟社會發展主要預期目標是：GDP增長7%左右，城鎮調查失業率5.5%左右。

鄭州市長何雄在政府工作報告中提出，2023年主要預期目標是：GDP增長7%，社會消費品零售總額增長12%。然而，鄭州市政府初步測算，2022年鄭州GDP僅增長2%左右，社會消費品零售總額則是衰退4%。

鑑於新冠疫情的不確定走向和持續的房地產危機，世界銀行日前才將今年中國的經濟增長預測從8.1%大幅下調至4.3%；亞洲開發銀行也將中國今年的經濟成長率預測從4.5%下調至4.3%。

復旦經濟學院院長張軍表示，2022年中國在非生產性的消耗太多了，財政吃緊對經濟會有很大制約。因此他建議，2023年中國的財政和貨幣政策不能再過於強調連續性，要打破一些常規、有「重磅政策」，例如赤字率必須突破3%這道防線。

張軍說，「防風險」是重要的，但現在中國中國經濟最大的風險就是經濟不增長的風險。現在常規的和穩健的支出與債務融資規模的政策，可能起不了什麽太大作用，要有一些非常規的政策和手段準備，才能真的給中國經濟打上一劑強心針。