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歷年最多 台灣外資淨匯出4165億台幣

記者廖珮君／綜合報導

台灣金管會5日公布，2022年12月單月外資淨匯出7.8億美元，折合新台幣約239.5億元（以12月底1美元兌新台幣30.708元計算），是外資連續兩個月淨匯入後，再度反轉淨匯出。累計2022年全年淨匯出135.64億美元，約折合新台幣4165億元，是史上單年最大淨匯出量。

證期局主秘黃厚銘說，12月外資轉為淨匯出，是因美國聯準會（Fed）繼續鷹派基調，高利率恐延續一段時間，各主要國家央行升息、企業前景不明等三大原因，導致外資對台股採取保守策略所致。

2022年受美元雙率雙升，外資從3月至4月連兩個月淨匯出，僅5月稍喘一口氣後，從6月起連四個月又淨匯出，直到10月才反轉淨匯入4.63億美元、11月更大舉擴大淨匯入92.2億美元，12月卻又反轉淨匯出，累計2022年全年淨匯出135.64億美元，是史上單年最大淨匯出量，比2008年金融海嘯128.37億美元還高。

自統計以來，外資累計淨匯入金額降至2,159.91億美元。

黃厚銘說，2022年全年外資淨匯出爆量，主因受俄烏戰衝擊、通膨和升息等因素，衝擊市場信心。據金管會統計，台股2022年全年跌了22.4%、日均成交值2,421.7億元，年減38.1%，呈現價跌量縮；2022年底券商新開戶數109.2萬戶、年減67萬戶或38%，顯示台股轉跌、股民也縮手。

若與各國主要股市相較，台股全年兩成跌幅，比日、港、新加坡和上海股市都重，僅優於韓股、深圳和美國那斯達克。

全年量縮38%則僅次於韓股量縮42%，顯示台股去年量能萎縮幅度較大，可能與外資與散戶齊退潮有關。

證期局官員說，金管會的外資淨匯出數字，是以外資投資台灣的「資產面」做計算，主要是外資投入本金的進出，與央行單純計算的「現金流」的盈餘匯出數字不同。

2022年12月外資淨匯出7.8億美元，可視為外資對台灣投資本金減少，可能是外資12月提前放假，先將投資風險降低。

台股 投資 央行

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