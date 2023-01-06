看好解封效應 在美中概股2天飆漲13%

近兩日在美中概股大漲，2023年初的漲幅擴大至13%，為2001年以來最高水平。(路透)

在美國掛牌的中概股大漲，據彭博報導，那斯達克 金龍中國指數 4日上揚8.6%，短短兩天就讓2023年初的漲幅擴大至13%，為2001年有數據以來的22年最高漲幅紀錄。反映投資 人看好中國解封的經濟效應。

彭博匯總回溯至2001年以來歷史數據顯示，那斯達克金龍中國指數本周兩日累漲幅度，創下歷史上最佳的年度開局紀錄。相較2022年10月24日創下的低點4113點，僅僅兩個多月時間，那斯達克金龍中國指數累計漲幅已超過80%。

由於美股沒有漲跌幅限制，短短兩個交易日，中概股如金山雲漲21.83%，知乎漲21.43%，叮咚買菜漲20.59%，達達集團漲16.33%，每日優鮮漲15.85%，有道漲15.65%，萬國數據漲14.7%，京東漲14.68%，霧芯科技漲14.23%，鬥魚漲13.97%。值得注意的是，阿里巴巴漲13.08%，創下去年6月以來最大漲幅。

追蹤65只中概股表現的那斯達克中國金龍指數收盤大漲8.57%，報7551.32點。該指數創下2022年11月30日以來最大漲幅，且為四個多月來首次站上7,500點。2023年頭兩個交易日，那斯達克金龍中國指數累計漲12.65%，強勢跑贏美股大盤。

彭博報導，GW&K Investment Management的投資組合經理費爾南德斯說：「去年中國還是無人願意投資的問題兒童，現在到了我們所說的『翻篇階段』。防疫翻篇了，監管翻篇了，讓我們專注於經濟吧。」