中國萬科去年賣房4169億人民幣 年減33%

中國萬科企業公司4日晚間公布2022年12月銷售業績，合同銷售面積286.9萬平方米，合同銷售金額397.6億元（人民幣，下同，約57.7億美元），累計去年全年合同銷售面積2630萬平方米，年減30.9%；合同銷售金額4169.7億元，年減33.6%。

萬科去年12月新增加開發案共有四個，分別位於上海、東莞、西安、貴陽，項目占地面積24.1萬平方米，計容積率建築面積104.8萬平方米，萬科權益建築面積67.5萬平方米，支付權益地價124.83億元。

其中，上海專案為位於靜安區的雅賓利四期項目，萬科權益比例70%，項目占地面積4.4萬平方米，萬科權益建築面積17.6%，支付權益地價84.42億元。新增物流地產方面，去年12月，萬科新增1個物流地產項目，需支付權益價款2.63億元。

對於房市否極泰來情況，萬科董事會主席郁亮在2022年12月16日召開的臨時股東大會上曾提到，這幾個月下來覺得「微光」在逐步變成「曙光」，之前覺得市場恢復是一個緩慢而溫和的過程，現在來看，溫和的程度比預期的還要更溫和一點，政策面都在逐步向好，而且政策面向好的力度、廣度全面性超出預期。

郁亮指出，政策不止三支箭，還包括第四支箭「內保外貸」解決美元債問題，四箭齊發，還有舉措在路上，這些毫無疑問對市場都有正面作用，都是在「房住不炒」的前提下，來化解房地產 企業流動性問題和促進行業健康發展。