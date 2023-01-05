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中國百城新屋價跌8年首見 二手住宅價格也反轉向下

記者黃雅慧／綜合報導
中國指數研究院發布，2022年中國百城新房價格累計下跌0.02%，是2014年統計以來近八年首次年度下跌。資料圖為市民在福州一處售樓部瞭解樓盤信息。（中新社）
中國指數研究院發布，2022年中國百城新房價格累計下跌0.02%，是2014年統計以來近八年首次年度下跌。資料圖為市民在福州一處售樓部瞭解樓盤信息。（中新社）

中國指數研究院發布，2022年中國百城新房價格累計下跌0.02%，是2014年統計以來近八年首次年度下跌；且新房成交規模也創歷來最低，年減近四成。同時，百城二手住宅價格累計年跌0.77%，較2021年由漲轉跌。

中指研究院指數事業部市場研究總監陳文靜分析，中國百城住宅2022年內共有七個月新房均價月增率出現下跌；年內則有九個月二手房均價月增率下跌。

從漲跌城市個數看，根據中國房地產指數系統百城價格指數，新房價格2022年年度累計下跌的城市有70個，二手房價格年度累計下跌的城市有73個，下跌城市數量分別較2021年大幅增加55個、36個。

房價下跌背後與成交量萎縮有關。此前克而瑞數據顯示，2022年中國全國新房成交金額預計在人民幣13.3兆元（約1.93兆美元）左右，全年成交面積預計在13.6億平方公尺左右，整個房地產市場成交規模回到2015年的水平。

陳文靜認為，受行業大環境影響，新房和二手房銷售端均面臨不同程度衝擊。儘管2022年以來政策面利好應出盡出，行業信心緩慢恢復，但受市場等多種因素影響，回溫之路充滿變數，銷售端全面恢復需要更長時間。

諸葛找房數據研究中心首席分析師王小嬙認為，目前房價仍處於下探周期，今年上半年房價上漲動力仍不足，預計房價仍將呈小幅下跌的態勢。隨著「金融16條」對房企資金支持的落地，房企降價促銷的手段或將減緩，新房價格跌幅有望逐步收窄。

據21世紀經濟報導，億翰智庫宏觀首席分析師張化東指出，如果從更長期來看，預計未來三至五年，中國全國商品房成交面積將圍繞14億平方公尺中樞窄幅波動。「2023年是市場築底的年份，也是行業新平台的誕生期。」他說。

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