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中國乘用車2022年銷量僅年增1.8% 低於預期

記者葉文義／綜合報導
中國2022年乘用車市場零售2070萬輛，年增率僅1.8％。圖為北京3日國貿地區車流。（中通社）
中國2022年乘用車市場零售2070萬輛，年增率僅1.8％。圖為北京3日國貿地區車流。（中通社）

2022年中國乘用車市場跌宕起伏，總體低於預期，且零售季節性規律打亂。據中國乘用車市場信息聯席會（簡稱乘聯會）4日發布數據，初步統計去年12月中國乘用車市場零售242.5萬輛，年增15％、月增47％；2022年乘用車市場零售2070萬輛，較上年增長55萬輛，年增率僅1.8％。

據中新經緯引述乘聯會表示，去年12月7日發布疫情防控新十條措施後，對市場和消費心態都有促進作用，新十條改變了車市的封控狀態，市場明顯回升，部分有購買力的消費者希望儘快提車。同時，部分補貼政策到期引導消費需求前置，行業終端價格持續下滑刺激需求，也激發了消費者的購買慾望，在去年11月受壓抑的需求在12月中下旬釋放。

乘聯會還稱，2023年車購稅恢復10％和新能源補貼退出的影響不會太大。由於2022年的10至11月的疫情管控帶來的車市劇烈下滑，因此總體的2022年第四季的銷量不算太高。由於基期未墊高，預計2023年第一季零售458萬輛，季減7％，不會導致2023年的車市出現年末增速暴跌景況。

展望全年，乘聯會此前發文稱，2023年期待車購稅的減半政策延續到6月或年底，儘量實現梯度促消費政策的最大化效力，這樣才有希望拉動車市實現較好正增長。如果按照沒有政策支持考慮，預計2023年乘用車總體零售2060萬輛的零增長，依靠乘用車出口慣性增量，2023年廠商批發銷量增長1％。

對於今年補貼退出是否會造成新能源車市遇冷，他預測，2023年中國新能源汽車銷量將達到840萬輛，年增30％以上。

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