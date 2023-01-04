彭博：中國考慮推出措施支持「大到不能倒」地產商

房地產 市場持續受壓之際，中國當局計劃擴大支持力道，協助若干「大到不能倒」的地產開發商度過流動性危機，以避免房地產業引爆更大危機。

知情人士告訴彭博，國務院 金融穩定發展委員會上周指示證券業和銀行業監管機構，協助支持若干「系統重要性」房企的財務。知情人士透露，符合資格的地產商必須出具「無保留意見」的查核報告，以證明有可靠的財務報告，且沒有公開發行債券等重大違規紀錄。

知情人士透露，監管部門和金融機構可根據上述指引和自訂的合規要求制定新的優質地產商名單。從過往經驗看，進入支持名單的開發商可望在債權及股權融資等多方面獲得支持。

中資地產企業的股票 及美元債周三普遍走揚，彭博一項追蹤中資地產股票的指數今天一度大漲超過5%，這一指數目前比去年10月底的低位反彈了近70%。

上述最新計畫凸顯在中國房市創紀錄低迷和嚴峻的資金壓力下，決策層對房地產領域政策立場的轉變。中國金融監管部門自11月來已經祭出16條金融措施等一系列政策支持。國務院副總理劉鶴上月還公開表示，房地產業是中國經濟的支柱，正在考慮新的措施以改善這行業的資產負債狀況，引導市場預期和信心回溫。