我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蓋洛普民調：近80%美國人認為 2023年日子不好過

美衰退要來了 失業恐增加 可能多45萬人跑去開Uber

上海基本月薪375美元居中國之首 深圳341美元第2 北京335美元第3

記者黃雅慧／綜合報導
中國人社部公布全國31省基本工資，其中，上海基本月薪達人民幣2590元居首。（取材自新華網）
中國人社部公布全國31省基本工資，其中，上海基本月薪達人民幣2590元居首。（取材自新華網）

中國多地調高2023年基本工資，據中國人社部公布全國31省基本工資(截至1月1日)，其中，上海基本月薪達人民幣2590元（約375美元）居首；其次是深圳，基本月薪達人民幣2360元（約341美元）；第三名是北京，基本月薪為人民幣2320元（約335美元）。

值得注意的是，上海、北京的基本月薪不含勞工個人依法繳納的社保與住房公積金，由用工單位另行繳納，因此「含金量」更高。

根據中國「基本工資規定」，基本工資標準一般採取基本月薪標準和基本時薪標準。基本月薪適用全職就業勞動者，時薪適用於非全日制就業勞動者。原則上每兩年至少調整一次，因此部分省市在2023年也會沿用2022年發布的基本薪資。而新的一年，中國多地普遍調高工資。與2022年4月1日對比發現，河北、雲南等地基本月薪均上調。

整體而言，除了滬京深三地以外，包括天津、河北、江蘇、浙江、福建、山東、河南、湖北、廣東、重慶、四川等，總計至少14個地區月最低工資標準超逾人民幣2000元（約289美元）以上。

如從基本時薪來看，北京基本時薪人民幣25.3元（約3.6美元）位居第一，上海最低時薪人民幣23元（約3.3美元）居次，天津基本時薪人民幣22.6元（約3.2美元）排名第三。

經濟參考報報導，北京師範大學中國收入分配研究院研究員詹鵬指出，基本工資的調整應參考當地就業者及其贍養人口的最低生活費用、城鎮居民消費價格指數、勞工個人繳納的社會保險費和住房公積金、勞工平均工資、經濟發展水平、就業狀況等因素。

而基本工資上調對勞動者與勞動環境有益。據中新財經報導，中國勞動學會特約研究員蘇海南分析，基本工資上調對保障和改善低收入受薪勞動者及其贍養人口的基本生活非常重要，同時也會帶動其他職位薪資水平、加班薪資計算基數等提高。

另外，隨著基本工資上調，一些與基本工資掛鈎的待遇也會隨著基本工資上漲而提高，包括失業保險金、醫療期內的病假工資、試用期工資以及公司停工、停業等情況下職工的基本生活費等等。

此前，中國國家統計局編著出版的「中國統計年鑑2022」公布2021年31省份城鎮單位就業人員平均工資。數據顯示，2021年全國城鎮單位就業人員平均工資保持增長態勢，全國城鎮非私營單位平均工資首次突破人民幣10萬元（約335美元）大關。

基本工資 就業 北京

上一則

金價觸半年新高 全年將締新猷

下一則

比亞迪電動車銷量去年186萬輛 稱冠中國 有望躍全球霸主

延伸閱讀

上海老人擠滿醫院走廊 為打點滴爭搶 全市感染恐達7成

上海老人擠滿醫院走廊 為打點滴爭搶 全市感染恐達7成
中國第二波感染高峰何時到來？專家最新研判曝疫情規模

中國第二波感染高峰何時到來？專家最新研判曝疫情規模
上海恐70%人口確診新冠 瑞金醫院粗估已達1千7百萬人感染

上海恐70%人口確診新冠 瑞金醫院粗估已達1千7百萬人感染
傳民眾入境北京免隔離…簽承諾書就好

傳民眾入境北京免隔離…簽承諾書就好

熱門新聞

MarketWatch專家指出，在通膨高漲之際，投資人若想省下資金，最好別買五樣資產。（美聯社）

把錢花在刀口上 專家建議明年別買這5樣資產

2022-12-28 00:54
特斯拉執行長馬斯克。（美聯社）

特斯拉股價護體魔力為何破功？要怪馬斯克3大疏失

2022-12-30 16:18
憑藉高額折扣和慷慨送優惠券，Temu 9月在美國推出以來人氣高漲。（取材自Temu官網）

美版拼多多App爆紅後 消費者的感受變了

2022-12-27 05:43
根據彭博富豪指數，馬斯克的資產淨值如今為1,370億美元，和2021年11月4日攀抵的巔峰3,400億美元相比，失血逾2,000億美元。 （路透）

史上第一人 馬斯克「解鎖新成就」：身價縮水2000億美元

2022-12-31 06:33
在美國給小費的風氣似乎無處不在，但顧客給小費看似有很大的自主性，實則不然。（路透資料照片）

數位小費給不給？排隊結帳躲不掉 比現金更傷腦筋

2022-12-26 20:50
電影「大賣空」主角本尊貝瑞推文表示，不管從任何角度來看，美國已陷入衰退；儘管通膨已觸頂，但絕非這個上升周期的最後一個高峰，美國政府未來若推出刺激措施，將推升通膨再度上揚。 （美聯社）

「大賣空」本尊：不管怎麼看 美國就是已陷衰退

2023-01-02 07:24

超人氣

更多 >
好市多不一定便宜 這8類商品最好到別處買

好市多不一定便宜 這8類商品最好到別處買
搞不定自己人…爭奪眾院議長 麥卡錫連輸3輪

搞不定自己人…爭奪眾院議長 麥卡錫連輸3輪

更強大氣河風暴明襲灣區 恐釀最嚴重洪水…只剩今日做準備

更強大氣河風暴明襲灣區 恐釀最嚴重洪水…只剩今日做準備
亞城華男失蹤 親友懸賞萬元協尋…曾遭妻家暴

亞城華男失蹤 親友懸賞萬元協尋…曾遭妻家暴
上海老人擠滿醫院走廊 為打點滴爭搶 全市感染恐達7成

上海老人擠滿醫院走廊 為打點滴爭搶 全市感染恐達7成