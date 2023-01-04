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阿里旗下 盒馬鮮生賺錢了 加大App經營職能 加速網路化

記者黃雅慧／綜合報導
阿里巴巴旗下的新零售品牌盒馬鮮生實現盈利。（中新社資料照片）
阿里巴巴旗下的新零售品牌盒馬鮮生實現盈利。（中新社資料照片）

阿里巴巴旗下的新零售品牌盒馬鮮生在去年中旬傳出估值縮水四成後，今年開春迎來正面訊息。盒馬執行長侯毅近日發布全員內部信指出，2022年主力業態盒馬鮮生實現盈利，並表示2023年將持續打造好商品，加大App的經營職能，更加全面的網路化。

侯毅在信中對盒馬過去七年發展進行總結，他將這七年分成兩個階段：第一階段是2019年-2021年，堪稱盒馬新零售的探索期，並得到商品力與高效運營體系的目標；第二階段2022年是成熟期，形成自有品牌體系與商品力，保持業績高速增長。侯毅並指出下個階段2023年是確立「十年目標」的元年：十年時間服務10億消費者、中國全國人民幣10000億的銷售、建立1000個盒馬村。

盒馬鮮生成立於2016年，為阿里巴巴旗下販售生鮮的食品子公司，有網路和實體店，實體店主打高科技新零售概念，網購則主打高速高衛生冷藏運輸之物流能力。阿里巴巴創始人馬雲與張勇在2017年還為盒馬站台。不過自2019年因為面臨到行業普遍的盈利問題而逐漸被認為「跌落神壇」。

中國新零售業自2019年以來充滿考驗。當時，類似型態的京東七鮮選擇收縮、美團小象生鮮也已因不敵持續虧損退出。去年中旬，許多消息指出，盒馬正在全方位縮減開支，包括裁員、精簡部門等，也因而導致融資估值縮水。

不過，去年下半年，盒馬迎來轉圜。據阿里於去年11月發布的財報顯示，截至去年9月30日止，阿里巴巴直營及其他收入年增6%，主要受惠於盒馬收入的強勁增長，其線上訂單收入占比保持在超過65%。在不包括開業不到12個月的門店中，絕大多數盒馬門店的現金流為正。

截至2022年8月10日，中國國內共27個城市開設了盒馬門店，數量總計329家。去年底，盒馬表示，仍將持續投資促消費，且在西安、成都、南京、南昌、濟南、重慶等地相繼開出新店。

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