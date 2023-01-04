中國財新製造業PMI 連5縮為3個月最低

受中國放寬疫情 防控後，感染病例增加帶來的短期衝擊影響，3日公布的2022年12月財新中國製造業採購經理人指數 （PMI）為49，低於前月0.4個百分點，連續第五個月收縮且降幅擴大，為三個月來最低。

這一走勢與中國官方製造業PMI一致。中國國家統計局公布的2022年12月製造業PMI為47，下降1.0個百分點，為2020年3月以來最低。

財新智庫表示，2022年底中國中國製造業整體景氣狀況輕微減弱，疫情防控措施繼續制約生產及需求。雖然產出降速較11月放緩，但新訂單總量加速收縮，企業反映市況相對疲弱，廠商進一步削減採購和壓縮用工。

不過，令人鼓舞的是，對於未來12個月的生產前景，企業樂觀度升至去年2月後最高。與此同時，通膨壓力仍然溫和，投入成本小幅上揚，銷售價格微降。

12月導致指數下行因素是新訂單總量加速收縮，銷售降幅雖小，已是近三個月最顯著。企業反映疫情持續，需求相對疲弱。海外市場對中國製造業產品的需求也有下降，降速較11月加劇。據反映，出口減少，普遍由於全球經濟低迷與疫情影響。

防疫 措施如工廠臨時關停，加上顧客需求進一步減弱，導致去年第4季製造業產出進一步下降。