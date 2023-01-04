台製造業PMI微跌 連續6個月緊縮

中經院發布12月製造業採購經理人指數（PMI），為連續六個月緊縮。（本報資料照片）

台灣中經院3日發布台灣12月製造業採購經理人指數 （PMI），經季節調整微幅回跌0.2至43.7，不僅連續六個月緊縮，也是創編以來最快緊縮速度。

中經院院長葉俊顯表示，製造業「持續縮衣節食、等待曙光」。

葉俊顯指出，12月PMI指數雖未再大幅下跌，但從組成指標中可看到新增訂單指數回跌2.1至39.8，持續緊縮，顯見製造業廠商調節庫存，農曆年前未現明顯拉貨效應，「旺季不旺」。

另從客戶存貨指數部分觀察，葉俊顯表示，雖仍在緊縮，但速度已在放緩中，並已看到廠商、客戶端壓力有慢慢削減，消庫存動作已在改善中，但廠商等待觸底反彈氛圍濃。

在製造業未來六個月展望指數方面，指數續揚4至29.3，雖仍是非常低的水準，但緊縮速度緩步回升，葉俊顯表示，目前觀察發現，原物料價格上升，但市場需求不確定性高，呈現上游很熱、下游卻很冷，此時終端業者面臨如何轉嫁成本，若無法順利轉嫁恐有資金斷鏈風險，建議可適量布局關鍵物料。

中研院研究員簡錦漢認為，12月PMI持續回跌，主要是受到庫存和大陸突然解封，把需求壓下有關，但應該是「短空長多」，預期大陸現況不會持續非常久，一旦大陸需求、生產都上來，經濟轉好是可以期待的，但短期PMI仍會低迷。

此外，葉俊顯特別提到，12月PMI組成指標中的化學暨生技醫療部分已連續六個月緊縮，但指數回升3至48.1，主因大陸解封速度快且大量確診，瘋狂在香港 、澳門 、日本及台灣購買醫療用品，使台灣醫療業者訂單攀升明顯。

至於電子暨光學產業，歐美市場還處在高通膨狀態，消費行為保守，導致消費性電子產品銷量不佳，影響產業表現。

12月台灣非製造業經理人指數（NMI）則已連續二個月擴張，指數續揚1.1至53.3，葉俊顯形容，非製造業目前是「喜迎旺季、解封商機」。