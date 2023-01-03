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三峽貨運量新高 去年破1.56億噸

財經新聞組／綜合報導
三峽船閘2022年貨運創歷史新高。圖為三峽南線船閘停航檢修。（中新社）
三峽船閘2022年貨運創歷史新高。圖為三峽南線船閘停航檢修。（中新社）

據中國三峽集團和長江三峽通航管理局1月1日消息，2022年三峽雙線五級船閘（三峽船閘）保持高效運行，截至2022年12月31日共運行10400閘次，通過船舶4.06萬船次；全年累計貨運量達到1.56億噸，同比增長6.65%，創歷史新高。

中新社報導，三峽通航樞紐地處長江幹線承東啟西的重要區位，是長江「黃金水道」物流的重要通道。三峽船閘是目前世界上連續級數最多、總落差最大和單級落差最大的內河船閘，自2003年6月通航以來，年貨運量從2004年的3431萬噸到2022年的1.56億噸，年均增幅持續攀升。這也是三峽船閘運行以來，年貨運量首次突破1.5億噸大關。

2022年，三峽集團流域管理中心與長江三峽通航管理局密切合作，在2月至3月完成了三峽南線船閘計畫性停航檢修。

針對今年「汛期反枯」的特殊情況，通航部門強化航道巡查探測，及時啟動三江動態吃水控制，組織疏散大吃水危險品船舶6次；充分利用電站調峰時機疏散船舶，實施三峽船閘換向運行9次，有效平衡過閘船舶交通流。2022年，三峽船閘通過的集裝箱、糧棉、食用油、蔬菜及水果等重點民生物資達4024萬噸，同比增長6.84%。

春節將至，三峽集團流域管理中心有關負責人表示，將與通航管理部門緊密協作，科學研判重點物資過壩運輸狀況，守護船閘安全、高位運行，確保重點物資船舶一路暢行。

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