1.86億歐元 鴻海併購德電動車零件廠

鴻海 集團衝刺電動車 事業火力全開，旗下鴻騰精密（FIT）2日宣布以1.86億歐元（約1.98億美元），100%併購德國汽車線束商PRETTL SWH集團，拓展集團在電動車關鍵零組件實力，預計第2季完成收購程序。

這是鴻海集團2023 開年第一樁併購案，凸顯董事長劉揚偉衝刺電動車新事業的決心，也是進入2023年後，台資科技廠第一起跨國併購。

鴻海集團指出，PRETTL SWH集團憑藉十多年汽車經驗，以其領導地位協助客戶開發、製造高階車用傳感線束及連接器與車用電源解決方案，客戶遍及傳統車廠與新創電動車廠，並長期深耕全球大型車用一、二階供應商。

PRETTL SWH集團歷來財報表現相當穩健、營運逐年成長，預估短期可為鴻騰每年貢獻約3.5億至4億歐元營收，未來可望以更佳的產品組合，提升鴻騰整體毛利率表現。

鴻騰看準PRETTL SWH集團產品組合專注利基型市場，與過去鴻騰在資通訊市場鎖定高毛利、高精密製造的競爭策略不謀而合。不同於車用元件製造廠傳統按圖施工，PRETTL SWH集團憑藉扎實的車用元件設計能力，長期與車用客戶群緊密合作而擁有穩定的訂單。

此次併購將擴展鴻海集團在電動車關鍵零組件全球製造、銷售及技術布局，對鴻騰而言，也在歐洲多一塊營運版圖，而且是利基型的車用產品。

PRETTL SWH集團旗下三大事業體感測器部門（Sense）、車用電源管理部門（Electrify）、連接器數據傳輸系統部門（Connect），也與鴻騰現有電動車產品互補，分別對應鴻騰現有電動車策略發展方向 「電源管理、車聯網及人機介面」，將會為客戶帶來更全面的解決方案。

鴻騰致力改善產品組合以提高毛利率，提出「3+3」策略發展電動車、聲學及5GAIoT領域，並承諾2023年3+3新產品組合將突破三成，預期在本案帶動下，為3+3發展再添重要成長引擎。