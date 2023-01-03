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不受庫存調整影響 台積資本支出 400億美元再創高

記者尹慧中／綜合報導
台積電不受半導體市場短線庫存調整影響，今年資本支出有望逼近400億美元。（本報資料照片）
台積電不受半導體市場短線庫存調整影響，今年資本支出有望逼近400億美元。（本報資料照片）

供應鏈傳出，台積電因應未來三年成長所需，在先進製程台灣擴產與投資研發、美日海外擴產、成熟製程升級等三大動力驅動下，今年資本支出有望逼近400億美元，再創新高，換算年增5.6%起跳，不受半導體市場短線庫存調整影響。

台積電一向不評論市場數據，公司預計1月12日召開法說會，屆時有望釋出最新資本支出計畫。

法人透露，台積電日前在美國加州舉辦睽違四年的實體投資人日活動時，釋出在台灣持續擴充先進製程，已啟動2奈米與1奈米投資規畫的大方向，美國、日本等地新廠2024年產能也將逐步開出，預估2027年左右，海外產能將達總產能二成。

為了實現穩健成長目標，供應鏈傳出，台積電在2022年資本支出計畫360億美元之後，2023年資本支出有望逼近400億美元，估介於380億至390億美元，換算年增5.6%起跳。

業界人士指出，台積電3奈米如期在2022年量產，考量3奈米部分機台可和5奈米靈活調整與共用，估計部分設備採購可彈性控管，會把更多投資放在更複雜的環繞式閘極（GAA）架構2奈米與後續1奈米製程研發。

此外，三星晶圓代工事業單位為了追趕台積電，在記憶體市況不佳之際傾注資本支出在晶圓代工業務，業界估三星晶圓代工事業今年資本支出至少200億美元起跳，年增超過一成，台積電為維持技術領先及客戶中長期結構成長所需，初步看來沒必要因短期庫存調整就在投資上踩煞車。

另一方面，台積電董事長劉德音日前主持南科3奈米量產與擴廠典禮時已預告，竹科研發中心將在第2季開幕，預計進駐8000名研發人員，正在準備的2奈米晶圓廠會落腳新竹與中科，共計六期工程，都依計畫持續進展中，業界認為，上述相關布局也都需要資金協助，讓台積電資本支出欲小不易。

台積電資本資出概況 資料來源：台積電、採訪整理
台積電資本資出概況 資料來源：台積電、採訪整理

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