日經：疫情和需求惡化挑戰下 中國科技業寄望否極泰來

新冠肺炎新一波疫情蔓延太快，中國大多數製造業者發現，隔離員工已無意義。（美聯社）

日經新聞報導，中國科技供應鏈新的一年面臨需求低迷以及疫情 惡化導致人力吃緊的雙重挑戰。蘋果以需求減弱為由，已通知供應商第1季減少生產AirPods、Apple Watch和MacBook元件。

蘋果一家供應商的經理向日經新聞透露，從上季開始，蘋果即通知要減少幾乎所有生產線的訂單，原因之一是需求不強；而官方防疫 政策大轉彎導致新冠肺炎 疫情暴增，中國供應鏈也還在調適之中。

科技業一開始對官方解除防疫機制表示歡迎，如今卻得面臨感染繳增的新常態。一家智慧手機元件製造商主管向日經表示，「新冠肺炎新一波疫情蔓延得非常快，大多數業者如今發現，隔離員工已沒什麼意義。」

日經引述業界的說法指出，如今大家見面的問候變成：「你確診過了沒？」「如今已司空見慣，既然避免不了，大多數寧可早一點確診，否則反而干擾工作。」

浙江、重慶、安徽在內的地方政府已宣布，確診勞工若無症狀或者症狀輕微，在適度保護措施之下仍可回到工作崗位。江蘇省一位主管業者防疫措施的官員告訴日經，江蘇省政府已不再介入工廠的疫情管制措施，而幾乎所有工廠都要求輕症者繼續工作。

有人擔心，中國一下子解除清零政策，會連帶衝擊中國經濟。野村首席中國經濟學家陸挺最近發布報告說：「大城市感染急速上升，可能只是新冠肺炎大爆發的開端。我們預料12月景氣指標會持續疲弱甚至還會下降。」

儘管需求前景不佳，科技製造商到目前為止仍不願減少人力。不只鴻海的鄭州廠，捷普的成都廠、和碩的上海廠、領益智造的深圳廠本月起都為員工加薪並加發獎金。他們也都看好新的一年終將否極泰來。

中芯一位經理告訴日經：「我們大都希望新冠肺炎會在2月左右達到高峰，3月 會逐漸回到正常。我們在12月之初經歷過非常黯淡的時期，近半數的團隊和供應商都確診，工廠少了50%人力，如今大家對染疫也見怪不怪了，情況也逐漸改善。」