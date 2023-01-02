台房市旺季不旺「北溫南冷」 台南高雄探逾11年同期低點

去年南二都房市在台積設廠行情帶動下，呈現先強後弱，全年買賣移轉棟數較2021年均出現兩位數減幅。圖為高雄市房地示意圖。（本報系資料照片）

台灣六都陸續公告去年12月買賣移轉棟數，台中、桃園、台南及高雄地政局1日率先公告2022年12月買賣移轉棟數，四都全面呈現月增、年減，顯示北溫南冷、旺季不旺。

桃園市4201棟，月增12.8%、年減16.4%；台中市5201棟，月增21.3%、年減5.7%；台南市1749棟，月增8.6%、年減26.4%；高雄市2761棟，月增1.9%、年減45.5%，其中台南市創下近14年同期新低紀錄、高雄市創下近11年來同期新低紀錄。

專家分析，台灣房市進入傳統旺季，但是旺季不旺，依然處於冷靜期，不過觀察四都似乎有短期有打底之勢，顯見房市降溫後，部分屋主有感，若願意小幅讓價，仍可換來成交，因此成交關鍵在價格，不過對比去年同期量縮仍大，買氣並沒有完全回頭，預估2022年全年移轉量落在32萬棟左右。

另，統計顯示，2022年全年四都買賣移轉棟數分別是，桃園市4萬4198棟、年減5.6%；台中市5萬972棟、年增1.9%；台南市2萬3091棟、年減13.6%；高雄市3萬7117棟，年減17.3%。

全球居不動產情報室總監陳炳辰表示，去年房市上年年延燒2021年的多頭氣勢，但下半年受到升息 、打房、選舉等因素急速冷卻，12月買賣移轉棟數量能也毫無懸念與整體環境一致走降，各地不論是傳統熱區、重畫區，或是話題產業進駐地段都無法倖免於難，尤其以過去兩年漲勢飛快的南二都，降溫最為明顯，顯見台積電 話題熱度已過，且在尚未進駐下，無助實質居住上實質效益。

至於台中市是目前四都中表現較好的縣市，主要是仍會有特定趕在年底交屋的區域，像台中的烏日北屯，都是新案多的區域，在大量交屋下，也出現量能小幅月增，不過照理說，過往12月應該要較11月量增一成以上。

陳炳辰指出，觀察四都，整體而言並沒有上演像2015年房地合一稅實施前夕的大逃亡，平均地權條例在月底才初審通過，順利上路最快可能要來到今年年中，且投資 客群早在2021年底與2022年初就嗅到風向不對勁，超前下車，其實也沒有拋不拋售量體的說法，只剩觀望的窒息量能，2022年利空頻傳頻添霜雪，確立量縮回檔，推測全年移轉量落在近32萬棟。