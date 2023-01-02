美元續強 專家：台幣今年難回「29元字頭」

台幣兌美元匯率 去年重貶9.83%、創25年來最大跌幅，市場預期今年美國升息 放緩，關注美元多頭是否已見頂。匯率專家表示，目前距離美國聯準會目標終端利率5%還有一段距離，上半年可能至少再升息四碼（一個百分點），台幣今年可望回升但空間有限，預估上半年會持續在30至31元區間偏升盤整，上半年美元續強下，要回到「29元字頭」機會不高。

台幣去年以30.708元作收，中央銀行統計，去年主要貨幣對美元變動，台幣貶幅超越韓元的5.99%、人民幣8.25%，但小於日圓的12.87%。

至於2023年台幣是否轉強，外匯分析師張耕綸說，台幣短線有機會逐步緩升，主要是春節前一波行情，預計將有大量資金會回流台灣，外資也會把其他幣別轉成台幣，短線台幣應會走強，但時間拉長，基本面上並沒有很大支撐，長線要續強難度高。

目前美國聯邦基金利率為4.25%至4.5%，張耕綸說，預期美國升息至少要再四碼，美元近期雖回檔，但還未看到反轉跡象，台幣長線應還是維持緩貶格局，下半年有機會走強，關鍵是聯準會3月決議，升息是否真的停下來，將牽動美元走勢。

至於匯市投資 布局，張耕倫說，美元短期仍偏強，只是能強勢多久存疑，投資人雖以續抱美元為主，但部位可保留彈性減碼，一般投資者可維持約五成部位；至於專業投資人則建議縮小部位至七至八成，並可著墨澳幣、紐幣等商品貨幣，若紐、澳未來持續升息，下半年升幅有機會大過美國，以過去金融海嘯經驗，有機會在匯市投資上創造高勝率。